Covid Italia, in calo tutti i dati

Diminuiscono ancora i dati dei principali indicatori Covid: contagi, ricoveri, occupazione delle terapie intensive, decessi. «I nuovi casi settimanali si confermano in ulteriore calo, -26,5 per cento: dai quasi 52 mila della settimana precedente scendono a quota 38 mila, con una media mobile a 7 giorni sopra i 5 mila casi al giorno», riferisce Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

I nuovi casi diminuiscono in quasi tutta Italia

Sono in calo anche gli attualmente positivi (251.970 contro 300.050), le persone in isolamento domiciliare (247.684 contro 294.820). I nuovi casi diminuiscono in tutte le Regioni ad eccezione dell’Abruzzo (+4,4 per cento): si va dal -9,4 per cento della Provincia Autonoma di Bolzano al -46,9 per cento del Molise. Solo in sette Province si registra un aumento dei nuovi casi. In nessuna l’incidenza supera i 500 casi per 100 mila abitanti .

Continuano a scendere i ricoveri in ospedale

Sul fronte ospedaliero continua a scendere il numero dei ricoveri sia in area medica (-18,4 per cento) che in terapia intensiva (-9,7 per cento). In termini assoluti, i posti letto Covid occupati in area critica, raggiunto il massimo di 347 il 12 dicembre, sono scesi a 205 il 26 gennaio. In area medica, raggiunto il massimo di 9.764 il 12 dicembre, sono invece scesi a quota 4.081. Diminuiscono poi del 30,3 per cento i decessi di pazienti positivi al Covid. Sono stati 345 negli ultimi sette giorni, con una media di 49 al giorno rispetto ai 71 della settimana precedente.

Il punto sulla campagna vaccinale

Frena la campagna vaccinale per la quarta dose di vaccino anti Covid: le somministrazioni giornaliere sono scese del 30,6 per cento in una settimana. Ad oggi restano scoperte 11,9 milioni di persone. Il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 30,7 per cento, con nette differenze regionali: dal 13,8 per cento della Calabria al 44 per cento del Piemonte. La copertura della quinta dose si attesta al 13,5 per cento.