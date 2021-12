Covid Italia, i dati del 13 dicembre: 98 decessi e 12mila 712 nuovi positivi

Il lunedì è ormai il consueto giorno del calo di nuovi casi di positività al Covid. In tutta Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati 12mila 712 i nuovi positivi riscontrati secondo i dati diffusi poco fa dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il decremento è dovuto al minor numero di tamponi molecolari e antigenici processati nella giornata di domenica: solo 313mila 536. Il rapporto tra test e contagi fa salire il tasso di positività nuovamente sopra il 4 per cento, toccando il 4,1. Nel confronto con lunedì scorso si vede come il trend sia ancora in salita. Sette giorni fa erano stati 9mila 503 i nuovi positivi, mentre il tasso registrato si era fermato al 3,1 per cento. Alto il numero di decessi: 98. I nuovi ricoverati sono 281, 27 in terapia intensiva. Il conto di guariti e dimessi nelle ultime 24 ore, invece, tocca quota 6mila 726.

Covid Italia: i numeri totali

Ad oggi, 13 dicembre, il conto complessivo di persone che attualmente risultano alle prese con l’infezione da Covid 19 in tutta Italia è di 290mila 757. Un dato in continua crescita, così come crescono i ricoverati, ora 7mila 807. Tra questi aumenta anche il numero di pazienti gravi, tanto da arrivare in terapia intensiva: 856. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 5 milioni 238mila 221. Tra loro, 4 milioni 812mila 535 sono i dimessi o guariti, cioè coloro che hanno superato l’infezione. Il conto dei decessi sale a 134mila 929.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche per quanto riguarda le dosi di vaccino anti-Covid somministrate la domenica è un giorno cruciale. I vaccinati nella giornata di ieri sono stati 303mila 400. Sempre le dosi booster sono in netta maggioranza rispetto alle altre, con 272mila e 100 dosi. 18mila 511 prime, 12mila 392 seconde e 397 monodose completano il quadro. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere sale a 461mila 353. Settimana decisiva per i vaccini anti-Covid. Da giovedì 16 dicembre partirà la campagna di vaccinazione rivolta alla fascia d’età 5-11 anni e c’è grande curiosità nel vedere come la popolazione italiana risponderà all’appello.