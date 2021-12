Covid Italia, il bollettino con i dati del 6 dicembre: “classico” calo di positivi del lunedì, ma 92 decessi

“Solito” lunedì per i dati Covid trasmessi dal ministero della Salute. Con un netto calo dei tamponi molecolari e antigenici effettuati ieri, domenica 5 dicembre, oggi arriva un’altrettanto netta discesa delle nuove positività riscontrate in tutta Italia. Si parla di 301mila 560 test effettuati e di 9mila 503 nuovi positivi registrati. Numeri in calo ma tasso di positività in netto rialzo, ora a 3,1 per cento. Rispetto a lunedì scorso, comunque, il trend è in salita: sette giorni fa erano 7mila 975 i nuovi contagiati e il tasso si fermò al 2,9 per cento. Sono 92, invece, i deceduti: più del doppio di ieri, quando erano stati soltanto 43. I dimessi e guariti sono 5mila 567, mentre i nuovi ricoverati sono 289. Il conto dei pazienti in terapia intensiva aumenta di 7 unità.

🔴 #Coronavirus, 06 dicembre 2021 • Attualmente positivi: 235.835

• Deceduti: 134.287 (+92)

• Dimessi/Guariti: 4.748.454 (+5.567)

• Ricoverati: 6.622 (+289)

• di cui in Terapia Intensiva: 743 (+7)

• Tamponi: 122.636.677 (+301.560) Totale casi: 5.118.576 (+9.503, +0,19%) pic.twitter.com/izAGB7ZUH5 — YouTrend (@you_trend) December 6, 2021

Covid Italia: i numeri totali

In totale in Italia ci sono 235mila 835 persone infettate dal virus del Covid 19. Con le 92 delle ultime 24 ore, sono salite a 134mila 287 le vittime nel Paese da inizio pandemia. 5milioni 118mila 576, invece, il totale dei casi riscontrati su 122 milioni 636mila 677 tamponi processati. Attualmente ricoverati ci sono 6mila 622 pazienti, di cui 743 in terapia intensiva. 4 milioni 748mila 454, invece, recita il conto totale di dimessi e guariti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Le dosi di vaccino anti Covid somministrate alla mezzanotte di ieri sono 283mila 680. Il dato è influenzato dalla domenica, così come accade per i nuovi positivi, ma il numero è destinato a salire a causa delle lunghe code odierne in molte città dopo l’entrata in vigore del super green pass. Le dosi addizionali sono state 248mila 604, le prime dosi 21mila 277 e le seconde 12mila 885. 414 i monodose. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere sale a 423mila 954 dosi.