Covid Italia Bollettino tutti dati: 30 novembre 2021, 12mila 764 i nuovi positivi e tasso all’1,8 per cento

Com’era prevedibile, i nuovi positivi al Covid 19 in Italia quasi raddoppiano rispetto al dato diffuso ieri dal ministero della salute. Si è passati dai 7mila 975 di ieri ai 12mila 764 pazienti contagiati dal virus nelle ultime 24 ore. Un aumento comprensibile e che si registra ogni martedì. La variabile, infatti, è il numero di tamponi processati. Ieri sono stati “solo” 276mila a causa del minor numero di molecolari e antigenici effettuati la domenica. Oggi, invece, sono 719mila 972: numeri che fanno crollare il tasso di positività a 1,8 per cento, dopo il 2,9 registrato ieri. Il conto dei pazienti ricoverati aumenta di 106. +14 nelle terapie intensive. Deceduti, invece, 89 pazienti, un dato in aumento rispetto ai 65 di ieri. 8mila 41 i negativizzati.

🔴 #Coronavirus, 30 novembre 2021 • Attualmente positivi: 194.270

• Deceduti: 133.828 (+89)

• Dimessi/Guariti: 4.700.449 (+8.041)

• Ricoverati: 5.910 (+106)

• di cui in Terapia Intensiva: 683 (+14)

• Tamponi: 119.331.735 (+719.972) Totale casi: 5.028.547 (+12.764, +0,25%)

Covid Italia: i numeri totali

In tutta Italia salgono a 194mila 270 le persone che attualmente risultano essere positive al Covid. Il totale dei casi nel paese sale a 5milioni 28mila 547, mentre sono stati 4milioni 700mila 449 i dimessi o guariti, cioè coloro che hanno superato l’infezione. In totale risultano esserci 5mila 910 ricoverati di cui 683 in terapia intensiva. Il conto dei decessi sale a 133mila 828 dall’inizio della pandemia.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Alla mezzanotte di ieri, le dosi di vaccino somministrate lungo tutta la giornata del 29 novembre sono state 352mila 683. Un netto incremento rispetto al giorno precedente quando sono state somministrate soltanto 152mila 55 dosi. A fare da traino anche oggi sono le addizionali: 293mila 177. Poi 32mila 473 prime dosi, un numero in costante aumento che lascia ben sperare per il prosieguo della campagna. 26mila 224 le seconde dosi e 809 le monodose. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere sale a 296mila 577.