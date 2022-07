Covid, Costa: «Eliminare la quarantena degli asintomatici»

Le regole per combattere il Covid cambieranno ancora nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto durante la trasmissione Agorà, in onda su Rai 3. Tra i punti centrali dell’intervista, Costa inserisce una rivalutazione delle norme per adeguare la vita di tutti i giorni a un nuovo obiettivo: la convivenza con il virus. E intanto anche la Fondazione Gimbe è entrata nel dibattito, guardando soprattutto all’inizio del prossimo anno scolastico. Dall’analisi di 312 istituti, infatti, la fondazione ha evidenziato come manchino interventi all’areazione delle classi. Così, se non dovessero esserci miglioramenti alle strutture, l’invito sarà all’utilizzo della mascherina anche in classe.

Andrea Costa su Rai 3: «Eliminare la quarantena per positivi senza sintomi»

Il sottosegretario alla Salute ha tracciato gli obiettivi delle prossime settimane. Su tutti, Costa evidenzia come l’Italia debba proiettarsi verso «la convivenza con il virus, e questo significa rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell’isolamento per chi è positivo e non ha sintomi. Dopo di ché, il passo successivo credo sia considerare l’ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, di eliminare la quarantena». La battaglia quotidiana del ministero della Salute cambierebbe. Si passerebbe dal tentare di evitare ogni contagio alla gestione dei casi, soprattutto senza sintomi. Anche perché per Costa «l’obiettivo del contagio zero è irraggiungibile».

Gimbe: «A scuola con mascherine se manca aerazione»

Per la Fondazione Gimbe, però, il ritorno alla normalità è tutt’altro che vicino, soprattutto a scuola. Secondo i risultati emersi dai sondaggi su 312 istituti scolastici, con il coinvolgimento dell’associazione nazionale dirigenti pubblici e dell’Anp, il 46 per cento delle scuole non ha ricevuto informazioni su sistemi di aerazione. Solo 9 i casi in cui sono stati installati sistemi di ventilazione meccanica controllata. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, e il numero uno dell’Anp, Antonello Giannelli, hanno sottolineato che «l’assenza di interventi strutturali in grado di garantire un’adeguata ventilazione ed aerazione dei locali è il vero tallone d’Achille, in assenza del quale il prossimo anno scolastico difficilmente potrà essere affrontato senza ricorrere all’utilizzo delle mascherine».