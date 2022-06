Covid Italia, il bollettino del 14 giugno: 39.474 nuovi casi e 73 morti

Tornano ad aumentare i nuovi casi giornalieri di positività al Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo i dati inseriti dal ministero della Salute all’interno del bollettino quotidiano sono stati 39.474 i cittadini che hanno riscontrato la propria positività, a fronte di 228.559 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 17,3 per cento. Il trend sembra essere cambiato negli ultimi giorni, con un leggero aumento dei casi che viene costantemente monitorato dalle autorità sanitarie. Le vittime restano sui numeri delle scorse settimane: 73 in 24 ore. Scendono seppur di poco i ricoverati: -21 totale, di 10 in terapia intensiva. Alto anche il numero dei guariti, che supera nuovamente le 50mila unità e si ferma a quota 52.817.

Covid Italia: i numeri totali

Con il divario tra i guariti e i nuovi casi a favorire sempre i primi, gli attualmente positivi proseguono la propria discesa. Il Covid, nonostante un più alto numero di nuovi contagiati, arretra. In Italia ci sono 603.882 persone alle prese con il virus, in attesa di un tampone negativo. Tra di loro i pazienti con sintomi tali da richiedere il ricovero sono 4.382, di cui 183 in terapia intensiva. Lentamente la pressione sugli ospedali si alleggerisce, sebbene durante la quarta ondata non sia mai stata oltre i livelli d’allarme. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia a oggi è 17.703.887, di cui 16.932.500 guariti e 167.505 deceduti.

#Coronavirus, 14 giugno 2022 • Attualmente positivi: 603.882

• Deceduti: 167.505 (+73)

• Dimessi/Guariti: 16.932.500 (+52.817)

• Ricoverati: 4.382 (-21)

• di cui in TI: 183 (-10)

• Tamponi: 223.328.731 (+228.559) Totale casi: 17.703.887 (+39.474, +0,22%) — YouTrend (@you_trend) June 14, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale contro il Covid prosegue, toccando quota 137.988.849 dosi somministrate dal suo inizio, il 26 dicembre 2020. Nella sola giornata di ieri sono state somministrate 13.122 dosi, di cui 358 prime, 494 seconde, 6.059 terze e 6.211 quarte. Le autorità sanitarie proseguono il loro monitoraggio relativo alla popolazione vaccinate, che resta sempre sul 90,09 per cento se si considerano gli over 12. In pratica un italiano su 10 non ha ricevuto la doppia dose del ciclo vaccinale primario.