Covid Italia, il bollettino del 9 maggio: 17.155 nuovi casi e 84 morti

Come ogni lunedì, il numero di nuovi casi di Covid in Italia scende notevolmente a causa della minore quantità di tamponi processati lungo la giornata di domenica. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 17.155 nuovi contagiati, su 126.559 test antigenici e molecolari effettuati in tutto il Paese. Un dato che porta il tasso di positività a 13,6 per cento, con un decremento dell’1,6. Ieri i positivi erano stati oltre 30mila e 72 i morti, che invece oggi nel bollettino del ministero della Salute sono 84. Lieve rialzo dei ricoverati: in totale si evidenza un +87, di cui 7 in terapia intensiva. I guariti, invece, sono stati 33.496, quasi il doppio dei nuovi casi.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi sono scesi ancora, proprio a causa del maggior numero di guariti rispetto ai nuovi casi. Sono 1.103.755 gli italiani alle prese con il Covid a oggi. I casi gravi restano sotto le 10mila unità, perché in ospedale ricoverati sono in 9.098. In terapia intensiva, infine, sono 363 gli italiani alle prese con il virus. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia, oltre due anni fa, è stato fino ad ora di 16.816.419. Tra questi, a guarire sono stati 15.548.091 mentre a non farcela 164.573.

#Coronavirus, 09 maggio 2022 • Attualmente positivi: 1.103.755

• Deceduti: 164.573 (+84)

• Dimessi/Guariti: 15.548.091 (+33.496)

• Ricoverati: 9.098 (+87)

• di cui in TI: 363 (+7)

• Tamponi: 216.195.210 (+126.559) Totale casi: 16.816.419 (+17.155, +0,1%) — YouTrend (@you_trend) May 9, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche la campagna vaccinale risente del giorno festivo. Ieri, domenica 8 maggio, sono state somministrate in tutta Italia 5.123 dosi di vaccino anti Covid. Pari le prime e le seconde dosi, entrambe 237, mentre 1.202 sono state le terze e 3.447 le quarte, somministrabili solo a over 80, personale sanitario e immunocompromessi. La percentuale di popolazione over 12 vaccinata cresce molto lentamente, tanto da restare ancora al 90,03 per cento: gli italiani ad aver ricevuto due dosi sono infatti 48.611.043. Circa 770mila coloro che hanno almeno una dose, mentre in 39.405.494 hanno ricevuto anche la terza. Si tratta dell’82,60 per cento della popolazione che ha completato il ciclo primario. 341.681, invece, hanno ricevuto anche il secondo booster.