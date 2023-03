Covid Italia, il bollettino settimanale: quasi 24 mila contagiati in 7 giorni

Sono circa 24 mila i nuovi contagiati dal Covid nel corso della settimana che va dal 3 al 9 marzo 2023. Nel bollettino diramato dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, quindi, si evidenzia ancora una volta un calo tra i positivi rispetto al report precedente. Si è passati, infatti, da 26.658 a 23.988 nuovi casi, con una diminuzione di quasi 3 mila unità, come accaduto la settimana scorsa rispetto a quella ancora prima. E a calare sono anche i decessi, che da 228 passano a 216, mentre resta perfettamente stabile il tasso di positività. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati (che sono stati 477.908) è del 5,0 per cento, identico a sette giorni fa. In proporzione, il calo maggiore lo subiscono i ricoverati: 335 in meno nei reparti e 33 in meno nelle terapie intensive. I guariti, invece, sono stati 27.746, nettamente meno dei 47.465 del report precedente.

Covid Italia, i valori di Rt e incidenza

Gli esperti che analizzano ormai settimanalmente i dati relativi alla diffusione del Covid fanno attenzione soprattutto all’indice Rt. Da diverse settimane aumenta regolarmente, anche se di poco e sempre restando al di sotto della soglia epidemica. Stavolta, nel periodo 15-28 febbraio, è salito a quota 0,97, con un intervallo tra 0,90 e 1,02. Al contrario, come accaduto nelle scorse settimane, l’incidenza continua a diminuire. Nel rapporto dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità, si legge che è «in lieve diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale: 41 ogni 100.000 abitanti (3-9 marzo) contro 45 ogni 100.000 abitanti (24 febbraio-2 marzo)».

Covid Italia: i dati sui vaccini

Nonostante le poche dosi di vaccino contro il Covid somministrate quotidianamente (ieri appena 1.680 in tutta Italia), la campagna vaccinale prosegue. A essere vaccinato tra gli over 12, rispetto alla platea individuata inizialmente, è l’88,60 per cento degli italiani con una dose, l’87,42 per cento con due. Il 10,09 per cento ha ricevuto anche la quarta dose mentre il 68,31, contando anche gli over 5, ha deciso di sottoporsi alla terza iniezione.