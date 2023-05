Covid Italia, il bollettino settimanale: i dati tornano a scendere

Dopo qualche settimane in cui i numeri hanno subito un lievissimo rialzo, che non ha comunque preoccupato gli esperti, i contagiati dal Covid in Italia hanno ripreso a diminuire. Nel consueto bollettino settimanale redatto e pubblicato dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, grazie ai dati provenienti dalle Regioni, si evidenzia come i nuovi casi dal 28 aprile al 4 maggio siano stati 20.822, il 10 per cento in meno rispetto alla precedente settimana, quando erano stati 23.132. Scende anche il tasso di positività, che adesso è del 6,4 per cento, in calo dello 0,5. I tamponi in sette giorni sono stati 324.660, con un calo del 2,5 per cento rispetto al precedente report. Salgono, invece, i decessi. Se venerdì scorso ne erano stati segnalati 156, le vittime questa settimana sono 10 in più: 166. I ricoverati, invece, scendono: -168 nei reparti, +9 nelle terapie intensive.

Covid, scende l’incidenza, Rt sopra la soglia epidemica al 25 aprile

Dal monitoraggio dell’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità, si evidenziano invece altri due dati. Intanto l’incidenza settimanale. Il Covid contagia 35 persone ogni 100 mila abitanti. Il numero è in calo rispetto al precedente report, quando erano 39. Il calcolo dell’Rt medio sui casi sintomatici, invece, mostra come il range sia stato tra lo 0,91 e l’1,31 fino al 25 aprile, con un dato di 1,10, sopra la soglia epidemica. Diminuisce, invece, l’indice di trasmissibilità dei ricoverati nei raparti ospedalieri, sceso allo 0,91 rispetto al precedente 0,96 del 18 aprile scorso.

Vaccini: in Italia vaccinato l’84,73 per cento della popolazione

La campagna vaccinale contro il Covid procede ormai da mesi con numeri giornalieri bassi. E per questo anche le percentuali di popolazione vaccinata aumentano con grande lentezza. L’84,73 per cento degli italiani ha completato il ciclo primario, con entrambe le dosi di vaccino, L’1,49 per cento attende la seconda, e considerando i monodose e i pre infettati, la popolazione parzialmente protetta è l’86,22 per cento del totale. Inoltre, 7 italiani su 10 hanno scelto di ricevere anche la terza dose: è il 68,59 per cento dei cittadini in tutta Italia.