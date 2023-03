Covid Italia, il bollettino settimanale: calo confermato, tasso di positività sotto il 5 per cento

Il calo dei contagiati dal Covid in Italia, dove ancora sembra non essere esplosa la variante Arturo, è diventato via via meno drastico ma più continuo. Ed è così anche nella settimana tra il 24 e il 30 marzo, monitorata dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, che oggi hanno pubblicato il consueto bollettino settimanale. Nel documento si evince come a fronte di 442.819 tamponi processati, sono stati riscontrati 21.869 nuovi contagiati, con un tasso di positività che scende ancora dello 0,1 per cento e si ferma a quota 4,9. Gli italiani positivizzatisi in settimana sono meno (anche se di poco) della scorsa settimana, quando erano stati 22.237. Il calo coinvolge anche i decessi: da 183 morti si è scesi a 156. Si abbassa anche il numero di ricoverati: sono 21 in meno in terapia intensiva e 51 in meno nei reparti. Dati confortanti che mostrano come l’Italia sia ormai uscita dalla pandemia. I guariti, nel bollettino odierno, sono 26.644.

Covid Italia, l’indice Rt sfiora la soglia epidemica

L’unico dato che fa storcere il naso agli esperti è l’indice Rt. Secondo il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità è salito nuovamente a 0,99, appena al di sotto della soglia epidemica (che scatta da 1 in poi). Ciò nonostante, l’incidenza resta stabile passando da 38 a 37 casi ogni 100 mila abitanti. Un altro dato importante, che va di pari passo con il calo dello 0,8 per cento registrato nelle terapie intensive e del 4 per cento nelle aree mediche.

Covid, la variante Arturo spaventa l’India

Bollettini e monitoraggi rassicurano gli italiani, ma c’è dall’altra parte del pianeta grande apprensione per la nuova variante Arturo, che si è abbattuta nel Mediterraneo orientale e nel Sud-Est asiatico. In India si registra la situazione peggiore, dove la nuova variante ha quadruplicato in un mese i casi di Covid, con 18.130 positivi in 30 giorni rispetto ai 3.378 del mese precedente. Gli esperti italiani però sono stati chiari e sembrano non temere la nuova variante.

Covid Italia, i dati sui vaccini

Infine i vaccini. Hanno ricevuto due dosi contro il Covid 50.015.923 italiani, l’84,73 per cento dell’intera popolazione. Ad attendere la seconda sono in 873.924 mentre ad aver ricevuto la terza sono in 40.485.348. Sfiorano i 6 milioni, invece, i vaccinati con quattro dosi.