Covid Italia, nel bollettino settimanale risalgono i nuovi positivi

Quando la soglia dei 20 mila casi ormai era stata raggiunta, i nuovi positivi al Covid-19 sono tornati ad aumentare. Questo è il dato in evidenza nel nuovo bollettino settimanale diramato dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile nella giornata di oggi, venerdì 14 aprile, con all’interno i dati dal 7 al 13 dello stesso mese. Rispetto al precedente report, quando i contagiati erano stati 20.073, ora ne risultano 21.786. Un aumento che non preoccupa ma che non si registrava da diverse settimane, così come un altro elemento: i positivi sono più dei guariti. Questi ultimi sono stati 20.304. E a risalire sono anche i ricoveri e il tasso di positività. La percentuale arriva al 6,9 per cento, con un rialzo dell’1,7 a fronte di 316.436 tamponi processati. I ricoverati nei reparti, invece, sono 195 in più di sette giorni fa, con 2 letti occupati in meno in terapia intensiva. Crollo dei decessi, che da 173 scendono fino a 129.

Covid Italia: incidenza stabile, Rt in calo

Le buone notizie arrivano dall’indice Rt. Dopo aver superato, seppure di poco, la soglia epidemica, il valore medio torna a scendere. Nel documento relativo al monitoraggio settimanale Covid della cabina di regia dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità, si legge che «nel periodo 22 marzo – 4 aprile, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (intervallo 0,90-1,03), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anche in lieve diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt=0,91 (0,86-0,97) al 4 aprile contro Rt=0,97 (0,92-1,02) al 28 marzo». E poi l’incidenza, che resta quasi stabile: «L’incidenza settimanale a livello nazionale: 37 ogni 100.000 abitanti (7-13 aprile) contro 34 ogni 100.000 abitanti (31 marzo- 6 aprile)».

Covid Italia, i dati sui vaccini

La campagna vaccinale ha raggiunto quota 86,21 per cento: è questa la percentuale di italiani parzialmente protetti, con una dose o pre-infettati prima del vaccino. Ad aver completato il ciclo vaccinale primario, invece, è l’84,73 per cento degli italiani.