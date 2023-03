Covid Italia, il bollettino settimanale: i positivi diminuiscono ancora, tasso al 5 per cento

I nuovi positivi nel report settimanale con i dati Covid continuano a diminuire. Nel bollettino diramato oggi dal ministero della Salute e della Protezione Civile, relativo alla settimana compresa tra il 17 e il 23 marzo, sono stati registrati 22.237 nuovi contagiati. Sono quasi 2 mila in meno di quelli inseriti nel documento precedente, che invece erano stati 23.732. I numeri, quindi, continuano a diminuire, agevolati anche dall’arrivo della primavera e forse dal minor numero di tamponi processati. Sono stati 442.154, 10 mila meno dei 452.747 del precedente report, con un tasso di positività che scende ancora e tocca quota 5 per cento. A diminuire sono stati soprattutto i decessi, passati da 212 a 183, così come i ricoverati, 143 in meno negli ospedali e soltanto uno in più in terapia intensiva. Restano stabili, invece, i guariti: sono stati 25.443 in tutta Italia.

Covid Italia, incidenza ancora in calo

Mentre la Fondazione Gimbe ha deciso di interrompere il proprio report settimanale, il ministero della Salute e l’Iss, l’Istituto superiore di sanità, continuano ad aggiornare i dati relativi alla diffusione del Covid. Nel documento dell’Iss si evidenzia come l’indice Rt abbia subito un leggero aumento, mentre al contrario continua a scendere l’incidenza. Quest’ultima scende a 38 casi ogni 100 mila abitanti, dopo i 40 toccati la scorsa settimana. L’indice Rt è risalito allo 0,96 ma resta sotto la soglia epidemica.

Covid Italia, i dati sui vaccini

Prosegue intanto anche la campagna vaccinale anti Covid, nonostante il sempre minor numero di persone che riceve dosi di vaccino. I dati simbolo del rallentamento riguardano la quarta dose, ricevuta soltanto dal 10,15 per cento della popolazione italiana contro il 68,58 che, invece, ha ricevuto la terza. Il ciclo vaccinale primario, invece, ha coinvolte l’84,73 per cento degli italiani, percentuale che sale sensibilmente se si considerano soltanto gli over 12: 88,61 per cento quelli con una dose soltanto, l’87,42 con il ciclo completo. Ad attendere la seconda dose è l’1,48 per cento dei vaccinati con prima dose. I parzialmente protetti in Italia, considerando anche i monodose e i pre-infettati con una sola dose, sono l’86,21 per cento. In 50.015.339, di fatto, hanno la vaccinazione completa.