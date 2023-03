Covid Italia, il bollettino settimanali: 26.658 i nuovi contagiati

Dopo il leggero aumento di casi fatto registrare durante la settimana scorsa, il nuovo report settimanale con all’interno i dati Covid, pubblicato da ministero della Salute e Protezione Civile, evidenzia un altro calo di positivi. Dal 24 febbraio al 2 marzo, a fronte di 533.212 tamponi processati, sono stati trovati 26.658 italiani contagiati, quasi 3 mila in meno rispetto ai 29.438 del precedente bollettino. E infatti a scendere è anche il tasso di positività, che adesso tocca il 5 per cento, con una frenata brusca e un calo di quasi un punto percentuale. A diminuire è anche il conto dei decessi, passati da 244 a 228, mentre i ricoverati restano praticamente stabili. Nei reparti si registrano 34 pazienti in meno, mentre in terapia intensiva 4 in più in tutta Italia. I guariti, invece, sono stati 47.465.

Covid Italia, sale l’Rt, scende l’incidenza

Continua l’altalena di incidenza e indice Rt. Ancora una volta la prima diminuisce. Tra il 24 febbraio e il 2 marzo, l’incidenza di casi Covid in Italia è stata di 45 ogni 100 mila abitanti. L’Iss, l’Istituto superiore di Sanità, ha anche pubblicato i dati relativi all’Rt medio calcolato sui casi sintomatici. Il dato è pari a 0,94, con un range tra 0,85 e 1,12, in aumento rispetto al precedente ma sempre sotto controllo e sotto la soglia epidemica. I dati sui ricoveri per l’Iss restano stabili, con l’occupazione della terapia intensiva all’1,4 per cento al 2 marzo. Nessuna Regione o Provincia autonoma è stata classificata ad alto rischio, dieci sono a rischio moderato e undici a rischio basso.

Covid Italia, i dati sui vaccini

Prosegue anche la campagna vaccinale contro il Covid. Dopo un’altra settimana, le percentuali restano praticamente stabili. L’85,84 per cento della popolazione italiana risulta parzialmente protetto, se si considerano anche i monodose e chi ha ricevuto una dose dopo aver contratto il virus. Se si considerano soltanto gli over 12, ad aver completato il ciclo vaccinale primario è l’87,39 per cento della popolazione. L’1,47 per cento attende la seconda dose, mentre il 68,29 per cento degli italiani ha ricevuto la terza e soltanto il 10,07 la quarta.