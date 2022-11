Covid Italia: il bollettino settimanale dal 3 al 10 novembre

Sono stati 181.181 i nuovi contagiati nell’ultima settimana, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il report si riferisce ai dati complessivi delle varie Regioni italiane dal 3 al 10 novembre e mostra un aumento di positivi, sebbene siano scesi sia il tasso di positività sia i ricoverati. I contagiati nel monitoraggio precedente, infatti, erano stati 166.824. Nell’ultima settimana di riferimento sono stati processati più tamponi, 1.159.602, e il rapporto tra test e positivi trovati scende al 15,6 per cento, con una diminuzione dello 0,5. Ad aumentare, invece, sono stati i decessi, passati da 496 a 549. Calano i ricoverati. Nei reparti ordinari si contano 248 pazienti in meno con Covid e nelle terapie intensive si sono svuotati 35 letti. Alto il numero di guariti, che supera i nuovi contagiati: sono stati 187.189.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi sono scesi, anche se di poche migliaia. Ad oggi ce ne sono 418.554 in tutta Italia, e tra loro ad attendere un tampone negativo in isolamento domiciliare sono in 411.995. Chi ha più sintomi, invece, è ricoverato in ospedale: si tratta di 6.356 persone, con 203 di loro in terapia intensiva. I dati complessivi dall’inizio della pandemia a oggi parlano di 23.823.192 casi, con 23.224.653 guariti e 179.985 morti. Resta da capire come l’Italia reagirà all’arrivo delle temperature più basse e all’addio alle restrizioni voluto dal governo nelle scorse settimane.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Prosegue sui valori ormai quasi standard la campagna vaccinale. Mentre gli appelli alla quarta dose proseguono, con il governo a rivolgerli soprattutto ai fragili, le dosi di vaccino anti Covid somministrate ieri sono state 47.574. In totale dall’inizio della campagna, che ormai è partita quasi due anni fa, sono stati iniettati 142.205.911 vaccini. E nelle scorse 24 ore sono state sempre le quarte dosi il numero maggiore, con 42.220 somministrazioni, mentre le terze sono state 4.676, le prime 529, in aumento, e le seconde 149. Circa 4 milioni e mezzo di italiani hanno ricevuto quattro dosi.