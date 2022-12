Covid Italia, il bollettino settimanale dal 25 novembre all’1 dicembre

Da 229.122 a 227.420 nuovi contagiati dal Covid. Il bollettino settimanale diffuso dal ministero della Salute, che mette insieme i dati provenienti dalle Regioni dal 25 novembre all’1 dicembre, mostra un lievissimo calo dei nuovi positivi. Dopo settimane di risalita, quindi, la curva improvvisamente si assesta, registrando anche un netto aumento di guariti, passati da 188.890 a 212.073. Preoccupano, però, morti e ricoverati. Nel primo caso, in una settimana sono state registrate 635 vittime, numero superiore ai precedenti sette giorni quando erano state 680. I ricoverati, invece, sono 845 in più e 70 di loro nella sola terapia intensiva. Dai dati sembra che il picco sia stato raggiunto e lo testimonia anche il tasso di positività in calo, sceso dello 0,8 per cento fino al 17,2.

Covid Italia: i numeri totali

Il numero totale di persone che ad oggi sono alle prese con la positività al Covid in Italia è superiore al mezzo milione. Sono 507.169, di cui 498.391 in isolamento domiciliare e 8.458 ricoverati con sintomi in ospedale. In terapia intensiva ci sono 320 persone. La pandemia continua e, a oltre tre anni dal primo caso riscontrato al mondo, in Italia i casi sono stati 24.488.080. A guarire sono state 23.799.178 persone, mentre i morti sono stati 181.733.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Sono state somministrate, ormai in quasi due anni di campagna vaccinale, 142.830.895 dosi di vaccino contro il Covid. Ieri il ministero della Salute ha dato il via ufficiale alla nuova campagna informativa per tentare di sensibilizzare ulteriormente gli italiani sul tema, soprattutto a fronte di un notevole calo di vaccini somministrati giornalmente. Basti pensare che nella sola giornata di ieri ne sono stati somministrati 36.541, con 32.412 quarte dosi, che in totale salgono a quota 5.140.534. Pochi secondo il governo e gli esperti, che tentano di convincere soprattutto i fragili. Intanto le prime dosi salgono a 50.858.770 nel giorno in cui si è dato il via alla riscossione delle multe da 100 euro contro gli over 50 che hanno violato l’obbligo vaccinale.