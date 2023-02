Covid Italia, il bollettino settimanale: positivi ancora in calo dell’8,3 per cento

Anche nella settimana tra il 10 e il 16 febbraio 2023 i nuovi positivi in Italia hanno fatto registrare un calo. Lo evidenzia il report del ministero della Salute e della Protezione Civile, pubblicato oggi con i dati degli ultimi sette giorni. I contagiati da Covid sono stati 28.354, meno rispetto ai 30.911 inseriti nel bollettino precedente. Un calo dell’8,3 per cento che non va di pari passo con il conto dei decessi, aumentati di 20 unità: si è passati da 279 a 299 registrati in una settimana. Il tasso di positività è sceso ancora, a fronte di 536.080 tamponi processati: adesso è del 5,3 per cento, con una diminuzione dello 0,4. I guariti, invece, sono stati 38.578 mentre negli ospedali il calo è di 259 ricoverati nei reparti e di 9 pazienti in terapia intensiva. Nessuna Regione è a rischio alto per Covid secondo i dati pubblicati oggi.

Covid Italia: l’indice Rt sale ancora

Nella giornata di oggi è stato pubblicato anche il report dell’Iss, l’Istituto superiore della sanità, con indice Rt e incidenza. Nel primo caso si legge che «nel periodo 25 gennaio-7 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,71-1,04), in aumento rispetto alla settimana precedente». In precedenza era 0,73. Nonostante l’aumento resta sotto la soglia epidemica di 1. L’incidenza, invece, scende anche se di poco, passando dai 52 casi di Covid ogni 100 mila abitanti registrati tra il 3 e il 9 febbraio ai 48 ogni 100 mila abitanti tra il 10 e il 16 dello stesso mese.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale prosegue e ad oggi sono 50.008.603 le persone vaccinate secondo il monitoraggio de Il sole 23 ore. 867.803 sono in attesa di seconda dose, mentre 40.464.683 hanno ricevuto anche la terza. Quarta dose complessivamente per 5.946.113 italiani, il 31,10 per cento della platea a cui era stata consigliata (gli over 60). I vaccinati complessivamente sono il 90,40 per cento degli over 5. L’Ema sta valutando una vaccinazione annuale che equiparerebbe il Covid all’influenza stagionale.