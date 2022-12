Covid Italia, il bollettino settimanale dal 2 all’8 novembre

I nuovi positivi scendono ancora, ma tutti gli altri valori continuano a salire. Il Covid non arretra in Italia e lo testimonia il bollettino settimanale diffuso dal ministero della Salute. I nuovi contagiati, nella settimana dal 2 all’8 di novembre, sono stati 221.324, in calo per la seconda volta consecutiva. Nel precedente report, infatti, ne erano stati registrati 227.420, con un calo di poco meno di 2mila unità rispetto al monitoraggio della settimana ancora prima. Aumentano, però, le vittime, che passano da 635 a 686 in una settimana. E ad aumentare è stato anche il tasso di positività, ora al 17,6 per cento con un incremento dello 0,4 a fronte di 1.256.722 tamponi processati in sette giorni. I ricoverati sono aumentati ancora, seppur in misura minore rispetto al precedente bollettino: nei reparti se ne registrano 757 in più e nelle terapie intensive appena 15. Calano i guariti, che sono stati 204.732.

Covid Italia, i numeri totali

Gli attualmente positivi sono aumentati di quasi 16mila unità. Con l’incremento di 15.906 contagiati, tra nuovi positivi e guariti, si contano ora 523.075 cittadini in tutta Italia alle prese con il Covid. Tra loro, 513.525 sono in isolamento domiciliare, mentre 9.215 sono i ricoverati con sintomi e 335 quelli in terapia intensiva. I dati continuano ad aumentare ma restano sotto controllo, quando sono passati ormai 3 anni dal primo caso registrato al mondo di Covid-19. In Italia, invece, la pandemia è partita dal febbraio 2020 e da allora si sono registrati 24.709.404 casi, con 24.003.910 guariti. Il numero di decessi è nettamente inferiore ma sempre alto, perché si contano 182.419 vittime causate, direttamente o indirettamente, dal virus.

Covid Italia, i dati sui vaccini

Dopo le oltre 50mila dosi di due giorni fa, ieri, 8 dicembre, si è registrato un brusco rallentamento nella vaccinazione contro il Covid. Complice il giorno di festa, in tutta Italia sono state somministrate appena 2.149 dosi di vaccino. La maggior parte sono state quarte dosi: 1.932. Portano il totale a 5.283.262 persone che hanno ricevuto quattro dosi di vaccino. Il totale dei vaccinati è di 50.860.564 persone con prima dose e 49.998.016 con seconda. Oltre 40 milioni, inoltre, hanno ricevuto anche la terza.