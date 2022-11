Covid Italia, il bollettino settimanale dal 18 al 24 novembre

Il Covid ha ripreso a correre sempre di più e lo dimostra ancora una volta il bollettino settimanale con i dati nazionali, diffuso dal ministero della Salute. Dopo i 208.346 nuovi contagiati della precedente settimana, il report che analizza la situazione tra il 18 e il 24 novembre evidenzia come i nuovi positivi siano stati 229.122. Ancora una volta, per la quarta consecutiva, i casi aumentano e lo fanno, stavolta, anche i deceduti. Dopo il lieve calo del precedente bollettino, quando erano stati 549, i morti stavolta sono 580 in 7 giorni. E l’incremento coinvolge tutti i parametri, perché il tasso di positività è del 17,9 per cento, in aumento dello 0,4 con 1.276.986 tamponi processati in tutta Italia. E il Covid manda in ospedale altri 632 pazienti, ricoverati nei reparti ordinari. In terapia intensiva, invece, l’aumento è leggero e di sole 3 unità. 188.980, infine, i guariti.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi in totale sono 492.457 e per la prima volta dopo oltre un mese tornano vicini alla soglia del mezzo milione. Ma la situazione resta sotto controllo, visto che sono 484.594 quelli in isolamento domiciliare e 7.613 attualmente ricoverati. Tra loro, 250 sono in terapia intensiva. In totale sono stati 24.260.660 i casi registrati dall’inizio della pandemia a oggi, con 23.587.105 guariti e 181.098 morti. L’Rt torna per la prima volta sopra la soglia di sicurezza dell’1, calcolato intorno all’1,04. L’incidenza è di 388 casi settimanali per 100mila abitanti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

A scendere sono invece le dosi di vaccino anti Covid. Nella giornata di ieri ne sono state somministrate 33.954 in totale in tutta Italia, con 29.973 quarte dosi. Sono proprio queste a non decollare, nonostante la campagna serrata portata avanti dagli esperti che le consigliano a immunocompromessi e over 60. In Italia si sono vaccinati per la quarta volta in 4.959.123. Oltre 40milioni, invece, hanno ricevuto la terza dose: ieri 3.469.