Covid Italia, il bollettino settimanale dal 16 al 22 dicembre

Numeri in calo nel nuovo bollettino settimanale diffuso dal ministero della Salute con all’interno i dati Covid relativi ai sette giorni compresi tra il 16 e il 22 dicembre. Sono stati registrati 137.572 nuovi contagiati su un totale di 1.019.362 tamponi processati. I positivi diminuiscono per la seconda settimana consecutiva e il picco dell’ondata di fine autunno sembra ormai essere superato. Il tasso di positività è scivolato a quota 13,5 per cento, con un ribasso del 2,5 rispetto al precedente. I decessi con e per Covid sono stati, invece, 798 e questo è un dato che non accenna ad abbassarsi. A scendere, invece, sono stati i ricoverati. Si registrano 686 ricoverati nei reparti ospedalieri in meno rispetto a sette giorni fa e 9 nella sola terapia intensiva.

Covid Italia: i numeri totali

Tra i dati pubblicati oggi ci sono anche quelli relativi al monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero. L’Rt medio sui casi sintomatici è stato dello 0,91 il 13 dicembre scorso, inferiore allo 0,98 di sette giorni prima. Tra il 16 e il 22 dicembre, invece, l’incidenza ha fatto registrare un calo netto, passando da 296 casi di infezione ogni 100mila abitanti al 15 dicembre ai 233 di ieri.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale ha subito ormai un netto rallentamento già da diverse settimane. Nonostante l’ondata autunnale di casi, le quarte dosi non decollano e le autorità sanitarie proseguono la loro campagna di sensibilizzazione. Ieri sono state somministrate appena 18.724 dosi di vaccino anti Covid in tutta Italia. In totale, a due anni dalla vaccinazione partita il 26 dicembre 2020, sono state somministrate 143.303.386 dosi. Tante ma non ancora abbastanza per immunizzare tutta la popolazione. Ieri sono stati vaccinati con prima dose 248 italiani, con seconda dose 34 e con terza 2.117. Per quanto riguarda la quarta dose, invece, sono state 16.325 le persone a riceverla, portando a 5.557.308 la popolazione ad averla ricevuta.