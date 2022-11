Covid Italia, il bollettino settimanale dall’11 al 17 novembre

Erano stati 181.181 i nuovi casi di Covid inseriti nel report della settimana tra il 3 e il 10 novembre. Nel monitoraggio settimanale diffuso oggi dal ministero della Salute e riguardante i sette giorni compresi tra l’11 e il 17 dello stesso mese, invece, sono stati registrati 208.346 nuovi contagiati. Il Covid ha ripreso a correre e per la seconda settimana di fila sono aumentati i casi riscontrati, stavolta a fronte di 1.193.523 tamponi processati. Il tasso di positività è così aumentato dell’1,9 per cento, salendo a quota 17,5. Scendono lievemente, invece, i deceduti. Erano stati 549 nella settimana precedente mentre in quella scorsa sono stati 533. E per la prima volta dopo un mese, tornano a risalire sia i ricoverati. Si registrano 625 ricoverati in più nei reparti e 44 in terapia intensiva. I guariti, invece, tornano a essere meno dei positivi: sono stati 173.472.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi così tornano a salire. In Italia ce ne sono 452.895 di cui 411.995 in isolamento domiciliare e 6.981 ricoverati nei reparti degli ospedali nazionali con sintomi dovuti al Covid. 247 sono, invece, i pazienti gravi, attualmente in terapia intensiva. In totale dall’inizio della pandemia a oggi si sono riscontrati 24.031.538 casi di positività, con 180.518 morti. Per l’Iss ad aumentare è stata soprattutto la sottovariante Omicron Ba.5, Bq.1, l’ormai celebre Cerberus. Attualmente avrebbe una prevalenza del 30,7 per cento dei casi.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Continua a scendere, invece, il numero di vaccinati giornalieri. Le dosi somministrate quotidianamente sono abbondantemente sotto le 50mila e il governo sta pensando a una campagna di informazione per convincere fragili e immunocompromessi a vaccinarsi con la quarta dose. Nella giornata di ieri sono stati somministrati 41.107 vaccini, con 547 prime dosi. I vaccinati con una dose sono ormai 50.854.226, mentre ad aver completato il ciclo completo sono in 46.464.005. Le terze dosi di ieri sono state 4.113, che portano il totale a 40.326.299, mentre le quarte dosi in totale sono 4.783.386, incrementate dalle 36.447 dosi somministrate giovedì 17 novembre.