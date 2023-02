Covid Italia, bollettino settimanale: positivi ancora in calo del 6,4 per cento

I casi di Covid riscontrati in Italia continuano a diminuire. Il ministero della Salute e la Protezione Civile hanno diramato il consueto bollettino settimanale con i dati raccolti grazie alle Regioni e relativi alla settimana tra il 3 e il 9 febbraio 2023. In sette giorni sono stati trovati 30.911 nuovi positivi, a fronte di 547.026 tamponi processati. Nel precedente report, pubblicato venerdì 3 febbraio, erano stati 33.042. Il calo è del 6,4 per cento, che si aggiunge alla precedente diminuzione del 13,4. I dati mostrano come l’Italia sia ormai fuori da picchi e ricadute, anche guardando ai decessi. Si è passati da 439 della precedente settimana ai 279 inseriti nel report di oggi, con un calo del 36,4 per cento. Si registrano inoltre 62.549 guariti e un calo di 253 pazienti tra i ricoverati, di cui 16 nelle terapie intensive.

Covid Italia: sale l’Rt ma cala l’incidenza

L’Istituto superiore di sanità ha pubblicato inoltre i dati relativi al monitoraggio settimanale per quanto riguarda l’incidenza e l’indice Rt. Nel primo caso il dato è in calo, scendendo a 52 casi ogni 100 mila abitanti. Una settimana fa era 58. Nel secondo caso, invece, si registra un lieve aumento. L’Rt passa dallo 0,68 a 0,73, restando ampiamente sotto la soglia epidemica, che è 1. Resta basso anche l’indice di trasmissibilità, attualmente di 0,85.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La vaccinazione prosegue ma a rilento. Nella giornata di ieri, ad esempio, sono stati somministrati 7.794 vaccini contro il Covid, con 6.430 quarte dose. In Italia ad averne ricevute 4 sono 5.926.566 persone, mentre con la terza dose sono 40.461.899 e solo con la prima quasi 51 milioni: 50.875.277. In totale sono state somministrate 144.184.277 dosi dall’inizio della campagna vaccinale, il 26 dicembre del 2020. Ad essere vaccinato attualmente è il 90,40 per cento della popolazione italiana, mentre il 91,61 per cento è parzialmente coperto se si considerano anche i guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. In attesa di seconda dose, infine, sono 866.640 persone.