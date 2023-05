Covid Italia, il bollettino settimanale: meno di 20 mila nuovi positivi

Dopo i quasi 21 mila nuovi positivi del bollettino di una settimana fa, il nuovo report di ministero della Salute e Protezione Civile, con all’interno i dati relativi alla diffusione del Covid in Italia, presenta altre buone notizie. I contagiati in 7 giorni, dal 5 all’11 maggio, sono stati 19.044. Un numero ancora in calo, proprio nei giorni in cui l’Oms ha dichiarato ufficialmente conclusa l’emergenza sanitaria globale legata alla pandemia. In Italia il tasso di positività, a fronte di 305.398 tamponi processati, è sceso dello 0,2 per cento, fermandosi a quota 6,2. A calare sono anche i ricoverati. Si registrano 265 posti letto in meno occupati nei reparti ordinari e 24 in meno, invece, in terapia intensiva. Aumentano i decessi, passati da 166 a 176. I guariti, infine, sono stati 17.946.

Covid Italia: incidenza in calo, crolla l’Rt

L’Iss ha diramato, inoltre, i dati riguardanti incidenza e indice Rt. E anche nel monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità si evidenzia come il Covid sia ormai in netto calo, con un’incidenza che va dai 35 della scorsa settimana ai 32 contagiati degli ultimi 7 giorni, su 100 mila abitanti. E la fascia d’età che registra il più alto tasso di incidenza è quella degli ultra 90enni. L’età media dei casi, invece, è di 55 anni. L’indice Rt ha subito una brusca frenata e adesso si attesta a quota 0,78.

Covid, la campagna vaccinale

In Italia la percentuale di vaccinati totale è dell’84,73 per cento, pari a 50.017.077 di persone vaccinate. Ad attendere la seconda sono 877.634, cioè l’1,49 per cento degli italiani. In 40.489.237 hanno scelto di ricevere anche la terza dose (una percentuale del 68,59), mentre le quarte dosi restano al palo. Solo in 6.005.196 hanno ricevuto anche la quarta dose di vaccino anti Covid, appena il 31,41 per cento della platea a cui era stato consigliato e il 10,17 dell’intera popolazione italiana. La media delle dosi quotidiane ormai è da tempo sotto i mille vaccini al giorno.