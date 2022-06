Covid Italia, il bollettino del 28 giugno: 83.555 nuovi casi e 69 morti

In appena un giorno il numero di nuovi contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore si è triplicato. Si è passati dai 24.747 casi di ieri agli 83.555 odierni. Un salto netto, a fronte però di un ingente numero di tamponi che fa crollare il tasso di positività. Quest’ultimo, infatti, scende dello 12,9 per cento, fermandosi all’11,6, a causa della grande quantità di test processati: 717.400 tra antigenici e molecolari. Stabile, invece, il dato sui decessi: sono state 69 le vittime del virus. Aumentano ancora i ricoverati. Negli ospedali, dove si resta sotto la soglia d’allarme, si registra un +162 nei reparti e un +3 nelle terapie intensive. Il report diffuso dal ministero della Salute mette in conto anche un maggior numero di guariti rispetto al documento diffuso ieri. Sono stati 49.493 gli italiani che hanno visto i propri tamponi negativizzarsi.

Covid Italia: i numeri totali

Con quasi il doppio di nuovi casi rispetto ai guariti, gli attualmente positivi proseguono la propria corsa al rialzo. Sono 773.178 in tutta Italia, con 767.178 isolati nel proprio domicilio, 6.035 ricoverati in ospedale e 237 in terapia intensiva, dove si sono registrati 40 ingressi giornalieri. Il Covid non vuole fermarsi e la nuova ondata porta i casi totali a quota 18.343.422. Tra di loro a guarire sono stati in 17.401.738, mentre le vittime del virus sono state 168.234.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Procede con alti e bassi, invece, la campagna vaccinale contro il Covid. Dopo una domenica con poche dosi somministrate, lunedì si è registrato alcun picco di vaccinazioni. 14.314 le dosi somministrate in tutta Italia. Si registra la quasi parità tra prima e seconda vaccinazione: 522 persone prive di vaccinazione hanno scelto di ricevere la prima dose, mentre in 511 hanno completato il ciclo primario con la seconda. Poi 7.170 terze dosi e 6.111 quarte. In quest’ultimo caso si continuano a lanciare appelli alla vaccinazione booster agli over 80 e agli immunocompromessi. Le autorità sanitarie iniziano a riflettere sulla possibilità di aprire la vaccinazione con la quarta dose anche agli over 50 da settembre.