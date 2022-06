Covid Italia, il bollettino del 20 giugno: 16.571 nuovi casi e 59 morti

Come ogni lunedì, il bollettino Covid rilasciato dal ministero della Salute evidenzia un calo dei contagiati, dovuto soprattutto al minor numero di tamponi processati nella giornata di ieri, domenica 19 giugno. Sono 16.571, infatti, gli italiani che hanno visto positivizzarsi i test antigenici o molecolari, su 79.375 effettuati in tutto il Paese. Ieri erano stati 30.526 i nuovi positivi. Sale il tasso di positività, mai così alto da mesi: il rapporto tra casi e tamponi lo porta, infatti, al 20,9 per cento, con un aumento dell’1,8. Risalgono anche le vittime, che nel precedente report erano state 18 e oggi, invece, sono 59. Mentre gli esperti denunciano il rialzo della curva epidemica, sono i dati degli ospedali quelli maggiormente monitorati. Aumentano, infatti, i ricoverati: +187 nei reparti e +10 in terapia intensiva. Il numero di guariti resta stabile: 35.545.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi, in virtù del maggior numero di guariti, quasi doppio rispetto ai nuovi casi, scende ancora. In Italia ce ne sono 574.649, ma il Covid sembra essersi riportato all’attacco con una nuova ondata, visto l’aumento dei casi in ospedale. In 4.585 sono ricoverati, di cui 209 in terapia intensiva. Mentre dall’inizio della pandemia a oggi sono stati riscontrati 17.896.065 contagiati, quasi equamente divisi tra gli identificati con tampone rapido o con il test molecolare. I deceduti a causa del virus sono stati 167.780, mentre i guariti 17.153.636.

Covid Italia: i dati sui vaccini

E a non beneficiare del weekend è anche la campagna vaccinale. I dati diffusi oggi, lunedì 20 giugno, rivelano che nella giornata di ieri sono state somministrate soltanto 1.518 dosi in tutto il Paese. Il picco negativo riguarda la seconda dose, con 126 persone a completare il ciclo vaccinale primario, mentre a vaccinarsi per la prima volta sono stati 182 italiani. Poi il primo booster: in 646 hanno ricevuto la terza dose. Più di chi ha ricevuto la quarta. In quest’ultimo caso sono stati in 564.