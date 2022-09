Covid Italia, il bollettino del 30 settembre: 34.479 nuovi casi e 38 morti

Settembre si chiude con un bollettino Covid dai numeri altalenanti. Il report diffuso oggi, venerdì 30 settembre, dal ministero della Salute parla di 34.479 nuovi contagiati, un dato in linea con il rialzo degli ultimi giorni, ma lievemente inferiore al documento di ieri. I nuovi positivi sono stati registrati tra i 183.059 tamponi processati, con un tasso di positività che varia di pochissimo, calando dello 0,1 per cento fino al 18,8. Il numero di morti invece aumenta, passando dai 30 di ieri ai 38 delle ultime 24 ore. Ma il rialzo maggiore lo fanno registrare i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali italiani. In un giorno si sono registrati 252 nuovi pazienti, mentre in terapia intensiva tra nuovi ingressi e uscite il “saldo” è di -5. Alto, infine, il numero di guariti. Dopo quasi una settimana con dati inferiori alle precedenti, i negativizzati nelle ultime 24 ore sono stati 68.638, quasi il doppio dei nuovi casi.

Covid Italia: i numeri totali

Così gli attualmente positivi calano di circa 34mila unità Sono ad oggi 441.944 gli italiani alle prese con il Covid, tra cui 437.707 chiusi nelle proprie abitazioni, in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici. Cresce, invece, il numero di ricoverati: sono in tutto 4.101, con 136 pazienti gravi in terapia intensiva. I numeri totali dall’inizio della pandemia a oggi parlano di 22.467.278 casi, con 21.848.242 guariti e 177.092 deceduti. Tutto questo alla vigilia dell’abolizione dell’obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto pubblici. Prorogato per un altro mese, invece, quello per l’ingresso negli ospedali e nelle Rsa.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Le dosi di vaccino anti Covid somministrate in totale da quando, il 26 dicembre 2020, si è dato il via alla campagna vaccinale in Italia sono 140.748.386. I dati di ieri, giovedì 29 settembre, sono però nettamente inferiori al giorno precedente. Solo 15.532 le dosi di vaccino anti Covid somministrate, con 13.633 quarte dosi. La vaccinazione con il secondo booster è stata aperta anche agli over 12, su richiesta e purché siano vaccinati con la terza dose da oltre 120 giorni. Ma non decolla e si resta intorno al 17 per cento della platea over 60 vaccinata.