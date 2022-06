Covid Italia, il bollettino del 10 giugno: 23.042 nuovi casi e 84 morti

Dopo i 22.361 casi registrati nel bollettino di ieri, oggi il report con all’interno i dati Covid delle ultime 24 ore mostra un leggerissimo rialzo dei nuovi contagiati. Sono 23.042, infatti, i positivi in Italia riscontrati a fronte di 179.127 tamponi processati. Il tasso di positività sale di un intero punto percentuale, passando dall’11,8 al 12,8. Restano praticamente stabili le vittime, che passano dalle 80 di ieri alle 84 di oggi, mentre il dato migliore lo fanno registrare ancora una volta le ospedalizzazioni. Tra i ricoverati si registra un -64 complessivo, con un -2 in terapia intensiva. Lentamente gli ospedali si svuotano e i guariti restano più alti dei nuovi casi: sono stati 27.228.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi proseguono a diminuire, sebbene più lentamente negli ultimi giorni. Con il divario tra guariti e nuovi casi ad assottigliarsi, infatti, ha rallentato la rapida discesa fatta registrare nelle scorse settimane. Ad oggi in Italia sono 625.217 le persone positive al Covid. Tra di loro ce ne sono 4.431 in ospedale, di cui 197 in terapia intensiva. Il numero totale di casi dall’inizio della pandemia ad oggi ha subito, per fortuna, un brusco rallentamento. Sono state 17.589.595 in oltre due anni, con 16.797.125 guariti e dimessi e 167.253 vittime.

#Coronavirus, 09 giugno 2022 • Attualmente positivi: 625.217

• Deceduti: 167.253 (+84)

• Dimessi/Guariti: 16.797.125 (+27.228)

• Ricoverati: 4.431 (-64)

• di cui in TI: 197 (-2)

• Tamponi: 222.540.501 (+179.127) Totale casi: 17.589.595 (+23.042, +0,13%) — YouTrend (@you_trend) June 9, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Le dosi di vaccino anti Covid somministrate ieri, mercoledì 8 giugno, sono praticamente identiche a quelle del giorno precedente. Si è passati, infatti, da 19.979 a 20.211, con un aumento di 232 unità. Gli italiani che hanno ricevuto il primo vaccino sono 516, mentre a completare il ciclo primario sono stati 758, ricevendo la seconda dose. Poi in 7.358 hanno scelto di sottoporsi alla terza vaccinazione e 11.579 alla quarta. Sono 48.639.398 gli italiani che hanno ricevuto due dosi di vaccino tra gli over 12, il 90,08 per cento della platea in esame. Tra loro, in 39.638.463 hanno ricevuto anche la terza dose. 1.269.349 invece sono i bambini tra i 5 e gli 11 anni con due dosi.