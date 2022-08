Covid Italia, il bollettino dell’11 agosto: 28.433 nuovi casi e 130 morti

Scendono ancora tutti i valori relativi alla diffusione del Covid in Italia. Mentre i decessi restano alti, pur registrando un calo sostanziale fino a 130 vittime, i nuovi contagiati sono stati nelle ultime 24 ore 28.433. Ieri erano stati, invece, 31.703. Il numero di nuovi casi è stato frutto di 189.141 tamponi, tra antigenici e molecolari, processati in tutto il Paese. Pur essendo meno del solito i test effettuati in tutta Italia, il tasso di positività è sceso dello 0,7 per cento, fermandosi a quota 15. A diminuire sono soprattutto i ricoverati. Mentre il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva è nullo, quindi il numero resta invariato, nei reparti si è registrata una discesa di 234 casi. La pressione sugli ospedali è sempre più bassa, a testimoniare di come l’ondata estiva sia praticamente agli sgoccioli. I guariti, infine, sono stati più del doppio dei nuovi positivi: 57.911.

Covid Italia: i numeri totali

L’Italia si avvia nuovamente verso una fase con pochi positivi nel Paese, sebbene i numeri di inizio estate, quando si era arrivati sotto i 600mila casi, siano ancora lontani. Gli attualmente positivi, infatti, sono ad oggi 940.212, con una diminuzione di quasi 30mila casi rispetto a ieri. In ospedale i ricoverati sono 8.358, in rapida discesa e con un trend che, se confermato, potrebbe portare entro un mese a numeri irrisori. 321, invece, i casi in terapia intensiva, con 28 ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare, invece, sono 931.533 italiani. I casi totali dall’inizio della pandemia a oggi sono stati 21.428.602, con 20.314.689 guariti e 173.701 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale prosegue con i suoi alti e bassi quotidiani. Dopo le 32mila dosi di due giorni fa, ieri sono stati somministrati 28.774 vaccini anti Covid, pochi per le autorità sanitarie. A vaccinarsi per la prima volta sono stati 664 persone, mentre a ricevere la seconda dose sono stati in 292. Terza dose per 4.796 italiani, quarta per 23.022 tra over 60 e immunocompromessi. In totale le dosi somministrate dal 26 dicembre 2020 a oggi sono state 140.015.378.