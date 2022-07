Covid Italia, il bollettino dell’11 luglio: 37.756 nuovi casi e 127 morti

L’Italia è nel pieno della nuova ondata da Covid, il cui picco sembra essere previsto in questi giorni, per la metà di luglio. Il bollettino di oggi (qui quello di ieri), lunedì 11, evidenzia il consueto calo di contagiati che puntualmente si registra ogni primo giorno di una nuova settimana. Sono stati 37.756, infatti, i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 188.153 tamponi processati in tutta Italia. Numeri inferiore a causa della domenica e del weekend, con il tasso di positività che scende a quota 20,1 per cento. Alto, però, il dato relativo alle vittime: sono stati 127 i decessi da Covid tra ieri e oggi. Il report mette a referto l’ennesimo aumento di ricoverati. La crescita nei reparti è di +410 casi, mentre nelle terapie intensive si registra un +10. Alto il numero dei guariti: 79.688.

Covid Italia: i numeri totali

Per la prima volta dopo svariati giorni, gli attualmente positivi calano. I guariti sono stati più dei nuovi casi e così il numero di italiani alle prese con il Covid scende a quota 1.304.018. Tra loro, 1.294.204 sono isolati nei propri domicili e attendono un tampone negativo. Più gravi i sintomi riscontrati da 9.454 persone, che risultano ricoverate, e da 360 di loro, attualmente in terapia intensiva. In totale dall’inizio della pandemia a oggi si sono ammalate 19.523.262 persone, con 18.050.011 a guarire e 169.233 a non farcela.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche la campagna vaccinale risente del weekend. Ieri, domenica 10 luglio, sono state somministrate appena 1.326 dosi di vaccino anti Covid in tutto il Paese. 96 le prime dosi, poi 566 terze e 680 quarte. La settimana si è aperta proprio con una importante novità riguardante il secondo booster. Mentre fino a oggi la vaccinazione con la quarta dose è stata aperta soltanto a over 80 e immunocompromessi, a breve il ministero della Salute abbasserà il limite d’età. Anche l’Italia si adeguerà a quanto richiesto dall’Unione Europea, vaccinando tutta la cittadinanza superiore ai 60 anni.