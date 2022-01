Covid Italia, il bollettino del 31 gennaio: 57mila nuovi casi, 349 i morti

Gennaio si chiude con un basso numero di nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi, lunedì 31, diffuso da ministero della Salute e Protezione Civile, parla di 57.715 nuovi casi, a fronte di 478.314 tamponi processati. Come sempre, i dati di inizio settimana sono nettamente inferiori a quelli della precedente, soprattutto a causa del minor numero di test effettuati in tutta Italia nella giornata di domenica. La curva è in calo ma le vittime restano alte, perché nell’ultima giornata sono state ancora una volta tante: 349. Alto il numero dei guariti, quasi il doppio dei nuovi casi: 108.493. Torna a salire, ed è un dato non da poco, il conto dei pazienti ricoverati nei reparti Covid degli ospedali a causa del virus. Se ne registrano 287 in più, mentre continuano a scendere quelli in terapia intensiva (-9).

Covid Italia: i numeri totali

L’Italia chiude il primo mese del 2022 con 2.592.606 cittadini alle prese con la positività al Covid. Un numero elevato, se si pensa che in totale da due anni a questa parte, cioè dall’inizio della pandemia, complessivamente i casi sono stati 10.983.116. Di questi, ben 8.244.012 sono guariti a casa o dimessi dagli ospedali, ma 146.498 sono deceduti. Il conto totale dei ricoveri attualmente è di 21.497 pazienti nei reparti e di 1.584 in terapia intensiva a causa del Covid.

Covid Italia: i dati sui vaccini

L’effetto della domenica si abbatte anche sui dati riguardanti le somministrazioni dei vaccini anti Covid. Ieri, domenica 30 gennaio, ne sono state somministrate 315.887, meno che nei precedenti giorni. Sono state 34.896 le prime dosi, 48.901 le seconde, 231.039 le booster e 1.051 i monodose. Non decollano le vaccinazioni pediatriche, come evidenziato anche da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

La percentuale di maggiorenni che in Italia ha completato il ciclo vaccinale primario è dell’80,69 per cento. Il 3,96 attende la seconda dose, mentre il 55,94 ha già fatto la terza. Numeri in crescita, seppur lentamente, come quelle relativi a chi ha completato il ciclo vaccinale tra over 5 e over 12, rispettivamente l’82,91 per cento e l’87,99.