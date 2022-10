Covid Italia, il bollettino del 9 ottobre: 34.444 nuovi casi e 41 morti

Sono 34.444 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 43.716). I morti sono 41. Il tasso di positività è del 20,2 per cento, a fronte di 170.238 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Sono 211 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite, ovvero 17 in più, con 25 ingressi giornalieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.699, cioè 210 in più. Gli attualmente positivi sono 507.891. Dimessi e guariti sono 22.130.326, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è 177.519. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.815.736. L’indice di trasmissibilità Rt, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, è salito a 1,18 dal valore di 1 della scorsa settimana. E anche l’incidenza segna un netto aumento, toccando i 441 casi per 100 mila abitanti.

Covid Italia, quattro Regioni con ricoveri oltre soglia critica del 15 per cento

La nuova ondata autunnale di Covid sta facendo salire l’occupazione dei posti letto in area medica, con quattro Regioni/Province Autonome oltre la soglia critica del 15 per cento: Friuli Venezia-Giulia (16,9 per cento), la provincia autonoma di Bolzano, l’Umbria (21,6 per cento) e la Valle d’Aosta (16,4 per cento). È quanto emerge dalla tabella con gli indicatori decisionali su incidenza, aree mediche e intensive con i dati del monitoraggio della Cabina di regia del ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità. Una Regione, la Toscana, è definita “non valutabile”: lo status è equiparabile al rischio alto.

Covid Italia, sale la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare

In aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (17,5 rispetto a 14,9 per cento). Nell’ultima settimana, il 17 per cento dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 41 per cento nella fascia d’età 5-11 anni, il 42 per cento nella fascia 12-19 anni.

Covid Italia, il dato delle reinfezioni

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta in calo rispetto alla settimana precedente: 15,3 per cento rispetto al 15,8 per cento. Lo riferisce l’Istituto Superiore di Sanità.