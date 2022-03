Covid Italia, il bollettino del 9 marzo: 48.483 casi e 156 morti

Il bollettino con i dati Covid diffuso dal ministero della Salute riguardante le ultime 24 ore parla di 48.483 nuovi contagi in Italia. Il report del 9 marzo mostra un nuovo calo dei casi rispetto ai numeri registrati nel documento di ieri, quando erano stati 60.191. Una diminuzione dei nuovi positivi che serve a capire ulteriormente quanto sia ancora in calo la curva epidemiologica, nonostante gli aumenti degli ultimi giorni. I decessi registrati sono però sempre alti: le vittime sono state 156. Il dato ottimistico è come sempre quello relativo alle ospedalizzazioni. Nei reparti c’è stato un calo di 230 unità, mentre nelle terapie intensive un -29. Torna ad aumentare il numero di guariti, che sono stati 59.258.

Covid Italia: i numeri totali

E con il numero di guariti ad essere tornato più alto dei nuovi casi, torna ad abbassarsi il totale di positivi presenti in Italia. A fare i conti con il Covid sono 1.001.922 italiani. I ricoverati sono 9.138, di cui 563 in terapia intensiva. Il processo verso la normalità passa soprattutto dalla pressione sugli ospedali, che continua a diminuire. Dall’inizio della pandemia ad oggi, quindi in oltre due anni, sono stati 13.159.342 i casi registrati, di cui 12.001.063 guariti e 156.357 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Continuano a essere stabili le dosi di vaccino anti Covid somministrate. Sono state 66.685 nella giornata di martedì 8 marzo. Nello specifico si tratta di 280 monodose, 3.564 prime dosi, 15.176 seconde e 47.665 addizionali. 134.721.729, invece, le dosi somministrate in totale dall’inizio della campagna vaccinale, a fine dicembre 2020. Ad aver completato il ciclo vaccinale, cioè ad aver ricevuto le prime due dosi, sono 48.348.274, l’89,52 per cento della platea over 12. Tra questi, sono in 37.938.907 ad aver ricevuto anche la dose di richiamo, l’82,80 per cento. La somma di questi ultimi a chi è guarito dal Covid e in precedenza aveva ricevuto due dosi di vaccino è di 42.492.368: è il numero degli italiani attualmente immunizzati.