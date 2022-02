Covid Italia, il bollettino del 9 febbraio: 81.367 casi e 384 decessi

Scendono nuovamente sotto la soglia di 100mila i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dopo i 101.864 casi di ieri, oggi nel bollettino del 9 febbraio diffuso da ministero della Salute e Protezione Civile sono 81.367. Un dato in calo che va di pari passo, però, con la diminuzione dei tamponi processati nella giornata di martedì, 731.284 a fronte dei 999.095 del giorno precedente. Il tasso di positività sale all’11,1 per cento, aumentando dello 0,9. Cala il numero delle vittime, che resta però sempre alto: sono 384. Diminuiscono ancora i pazienti attualmente ricoverati negli ospedali ed è questo il dato che induce maggiormente all’ottimismo. Nei reparti Covid i pazienti ricoverati a causa del virus scendono di 431 unità, mentre nelle terapie intensive si registra un -26. Alto il numero dei guariti, 134.460.

Covid Italia: i numeri totali

Scende ancora il numero di positivi che attualmente hanno a che fare con il virus in Italia. I positivi al Covid sono 1.874.625. Tra questi 19.282 sono ricoverati nei reparti degli ospedali mentre 1.350 sono tanto gravi da richiedere l’ausilio della terapia intensiva. In totale dall’inizio della pandemia sono 11.847.436 gli italiani che sono stati positivi al Covid, di cui 9.822.915 sono i guariti e i dimessi dall’ospedale. 149.896, invece, le vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Prosegue la campagna vaccinale italiana. Martedì 8 febbraio sono state somministrate in tutto il Paese 266.459 dosi di vaccino anti Covid. Nel dettaglio si tratta di 1.082 monodose, 20.351 prime dosi, 65.162 seconde e 179.864 terze. Dal 26 dicembre 2020, data in cui è ufficialmente partita la campagna, le dosi somministrate sono state 131.305.433. Mentre l’Aifa ha diffuso oggi il report sulle presunte reazioni avverse dovute al vaccino, sale ancora il numero di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale. 47.817.802 persone hanno ricevuto entrambe le dosi, si tratta dell’88,54 per cento della popolazione over 12. Il 91,27 ha ricevuto, invece, almeno la prima dose. Crescono i numeri nella fascia d’età 5-11 anni: il 20,82 per cento dei bambini ha completato il ciclo vaccinale, il 35,10 ha ricevuto almeno una dose.