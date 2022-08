Covid Italia, il bollettino del 9 agosto: 43.084 nuovi casi e 177 morti

Nuovo aumento dei contagiati e, soprattutto, ennesimo picco di decessi nel bollettino Covid diffuso oggi dal ministero della Salute. Dopo il netto calo del lunedì, dovuto soprattutto al basso numero di tamponi del giorno precedente, i casi tornano a salire. Nelle ultime 24 ore in Italia ne sono stati registrati 43.084, su un totale di 272.495 test antigenici e molecolari. Il tasso di positività resta invariato a quota 15,8 per cento. Maggiore, invece, l’incremento del numero delle vittime, passate dalle 113 di ieri (e dopo le 74 di domenica) alle odierne 177. Ciò nonostante il trend intrapreso dalla curva epidemica durante le ultime settimane, dopo il picco dell’ondata estiva, resta invariato. Scendono, infatti, i ricoverati: -236 nei reparti e -8 in terapia intensiva. E i guariti restano superiore ai contagiati: sono stati 78.741 in 24 ore.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi potrebbero scendere sotto al milione di casi in Italia già nelle prossime ore. A causa dell’aumento dei guariti, sempre maggiori rispetto ai nuovi contagiati, ad avere il Covid nel Paese sono ad oggi 1.018.327 cittadini. 1.009.180 di loro sono in isolamento domiciliare, senza sintomi o con lievi effetti generati dal virus. Diversa la condizione di 8.816 italiani, alle prese con effetti maggiori e ricoverati in ospedale. In terapia intensiva sono in 331, con 38 ingressi giornalieri. Il numero di casi totale dall’inizio della pandemia sale a 21.368.480, con 20.176.727 guariti e 173.426 vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale anti Covid subisce un netto rallentamento e anche ieri, lunedì 8 agosto, le dosi somministrate sono state inferiori alla scorsa settimana. Complice anche l’estate, oltre che l’inizio della settimana e gli spostamenti per le vacanze di un gran numero di italiani, ne sono state somministrate 27.969. Si parla di 22.165 quarte dosi, sebbene siano ancora lontani i numeri sperati dalle autorità sanitarie. Oltre a queste, infine, ci sono state 5mila somministrazioni di terze dosi, 370 di prime e 434 di seconde.