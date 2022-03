Covid Italia, il bollettino dell’8 marzo: 60.191 casi e 184 morti

Il bollettino del Ministero della Salute diffuso poco con all’interno i dati relativi alle ultime 24 ore su contagi e ospedalizzazioni da Covid, parla di un aumento dei casi. Sono stati registrati 60.191 positivi, in aumento rispetto ai dati di ieri, quando ne sono stati riscontrati 22.038. Sono 184, invece, le vittime causate dal virus e inserite nel report. Anche questo un dato in crescita, rispetto al precedente bollettino in cui ne sono state inserite 130. Scendono nuovamente le ospedalizzazioni e questo dato lascia ben sperare. Il calo nei reparti è di 231 pazienti, mentre nelle terapie intensive di 18. I guariti sono 57.408, di poco inferiori al numero di nuovi contagiati.

Covid Italia: i numeri totali

E proprio a fronte di questo leggero divario, gli attualmente positivi crescono, seppur di poco. In Italia sono in 1.011.521 ad avere, a oggi, il virus. I ricoverati scendono a 9.328 e tra questi 592 – anche questo dato in calo – sono in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 13.109.527 casi. 11.941.805 sono stati gli italiani guariti dal Covid, mentre le vittime sono state 156.201.

🔴 #Coronavirus, 08 marzo 2022 • Attualmente positivi: 1.011.521

• Deceduti: 156.201 (+184)

• Dimessi/Guariti: 11.941.805 (+57.408)

• Ricoverati: 9.368 (-231)

• di cui in TI: 592 (-18)

• Tamponi: 190.499.871 (+531.194) Totale casi: 13.109.527 (+60.191, +0,46%) pic.twitter.com/IsYJQBYasf — YouTrend (@you_trend) March 8, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Sono risalite lievemente anche le somministrazioni di vaccino anti Covid in tutta Italia. Nella giornata di ieri, lunedì 7 marzo, ne sono state iniettate 69.210. Nel dettaglio sono state 305 monodose, 3.379 prime, 15.479 seconde e 50.047 addizionali. Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale e che fanno parte della platea over 12 sono 48.336.175, l’89,49 per cento di coloro che possono ricevere il vaccino. Con almeno una dose, invece la percentuale sale al 91,27. Più di otto italiani su dieci hanno ricevuto la terza dose: sono 37.889.547, l’82,69 di chi può riceverlo. Sale al 32,34 per cento, invece, la popolazione tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale. Lentamente anche la vaccinazione pediatrica cresce.