Covid Italia, il bollettino dell’8 maggio: 30.804 nuovi casi e 72 morti

Secondo i dati del Ministero della Salute relativi alla pandemia di Covid-19 in Italia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 30.804 nuovi casi. 72 le vittime, ieri erano state 113. A fronte di 203.454 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici (ieri erano stati 305.563), il tasso di positività si attesta al 15,1 per cento. Calano i ricoveri (-160), mentre salgono di poco le terapie intensive (+1).

Covid Italia, salgono le reinfezioni

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni Covid sul totale dei casi segnalati risulta pari al 5 per cento, in aumento rispetto al 4,5 per cento dei sette giorni precedenti. È quanto emerge dal rapporto esteso dell’Istituto Superiore di Sanità.Dal 24 agosto 2021 al 4 maggio 2022 sono stati segnalati 397.084 casi di reinfezione (3,3 per centodel totale dei casi notificati), con un aumento del rischio dovuto alla diffusione di Omicron. Donne, operatori sanitari e fascia tra 12 e 49 anni si confermano i più esposti alle reinfezioni, come chi ha avuto la prima diagnosi da oltre 210 giorni, i non vaccinati e i vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni. A influire sull’aumento delle reinfezioni soprattutto le sottovarianti 4 e 5 di Omicron, di cui si contano i primi casi in Italia. «La crescita delle reinfezioni può sembrare marginale in questa fase, ma prova che la pandemia non è finita e che dopo l’estate potrebbe tornare preoccupante»: lo ha detto a La Stampa Fabrizio Pregliasco, ricercatore di Virologia dell’Università Statale e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano.

Covid, Oms: tra 13 e 16,6 milioni i morti tra il 2020 ed il 2021

La pandemia di Covid-19 ha causato tra i 13,3 e i 16,6 milioni di morti tra il 2020 e il 2021. Sono le stime diffuse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. si tratta di un dato che triplica il numero di decessi finora attribuiti direttamente alla malattia.