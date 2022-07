Covid Italia, il bollettino dell’8 luglio: 100.690 nuovi casi e 105 morti

Leggero calo sia nei nuovi positivi sia nel tasso di positività, ma le vittime tornano sopra la soglia dei 100 morti. Il bollettino Covid di oggi, venerdì 8 luglio, mette in evidenza dati contrastanti, con qualche migliaio di nuovi casi in meno rispetto al report di ieri. Da 107.240 a 100.690, per il quarto giorno di fila con il numero dei contagiati a superare le 100mila unità. Scende, però, il tasso di positività: 371.874 tamponi processati; il rapporto è del 27,1 per cento. L’incremento dei decessi porta le vittime a quota 105, contro le 94 di ieri. Numeri preoccupanti che sono costantemente monitorati dalle autorità sanitarie, soprattutto per la pressione ospedaliera sempre maggiore. I ricoverati salgono di 80 unità. Le terapie intensive, invece, registrano un +18. I guariti sono stati 53.233, quasi la metà dei nuovi casi da Covid registrati in tutto il Paese.

Covid Italia: i numeri totali

Con i nuovi positivi a superare quasi del doppio i guariti, i casi attuali in Italia salgono ancora. Sono 1.247.222, numero che riporta il Paese a diversi mesi fa e che lo proietta nel pieno della nuova ondata. 1.238.229 di loro sono in isolamento domiciliare mentre 8.632 attualmente sono ricoverati: 361 in terapia intensiva, con 51 ingressi giornalieri. In totale i dati parlano di 19.259.037 positivi italiani dall’inizio della pandemia a oggi, con 17.842.846 guariti e 168.969 deceduti. Aumenta l’RT, salito a 1,4, così come l’incidenza, ora sopra il 40 per cento.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche la campagna vaccinale contro il Covid prosegue. Ieri si è registrato un lievissimo incremento delle dosi somministrate, che hanno sfiorato i 20mila. Sono state 19.703, con 595 prime dosi, 313 seconde, 8.144 terze e 10.651 quarte. Gli inviti dei virologi e degli esperti riguardanti la quarta vaccinazione per gli over 80 e gli immunocompromessi sembrano lentamente avere riscontro. L’aumento delle dosi è lento ma costante, mentre il ministero della Salute sta tentando di capire quando e se abbassare il limite d’età per coinvolgere nella vaccinazione anche gli over 60.