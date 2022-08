Covid Italia, il bollettino dell’8 agosto: 11.976 nuovi casi e 113 morti

Scendono ancora i nuovi casi e il tasso di positività al Covid in tutta Italia. Come di consueto accade il lunedì, il report del ministero della Salute vede un netto decremento dei contagiati, ancora meno di ieri quando erano stati 26.662. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 11.976 su 75.602 tamponi processati. Nonostante il basso dato relativo ai test effettuati in tutto il Paese, il tasso di positività è sceso di un altro 0,2 per cento, attestandosi a quota 15,8. Risalgono, invece, decessi e ricoverati. Nel primo caso, ieri erano stati 74 mentre oggi ne sono stati registrati 113. Nel secondo, invece, l’aumento di pazienti con il virus in area medica è di 126 unità, mentre in terapia intensiva si registra un -3 (dopo l’aumento, leggero, di ieri). Incoraggiante, ancora, il dato sui guariti: sono stati 52.651.

Covid Italia: i numeri totali

Con i guariti a superare di quasi cinque volte i nuovi casi, gli attualmente positivi in Italia fanno un netto balzo all’indietro. Gli italiani alle prese con il Covid sono attualmente 1.054.167, con 1.044.776 in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi. Ad avere maggiori problemi, invece, sono i 9.052 ricoverati in ospedale: tra loro 339 sono in terapia intensiva, 23 hanno fatto oggi il loro ingresso in area critica. Dall’inizio della pandemia a oggi si sono registrati 21.325.402 positivi, con 20.097.986 guariti e 173.249 vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale anti Covid, come accade durante tutti i weekend estivi, ha subìto una brusca frenata. Ieri, domenica 7 agosto, sono state somministrate soltanto 3.779 dosi in tutto il Paese: 54 le persone che si sono vaccinate per la prima volta, 27 hanno invece completato il ciclo primario. A loro si aggiungono 622 cittadini che hanno ricevuto la terza dose e 3.076 con la quarta somministrazione. Le autorità sanitarie stanno tentando ancora una volta di incentivare la vaccinazione a suon di appelli. Il sottosegretario Sileri, appena due giorni fa, ha invitato a non abbassare la guardia in vista dell’autunno, quando il Covid potrebbe tornare con una nuova ondata.