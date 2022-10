Covid Italia, il bollettino del 7 ottobre: 44.672 nuovi casi e 62 morti

In Italia resta stabile la situazione legata al Covid. I dati sul contagio mantengono il trend degli ultimi giorni e i nuovi positivi sono così 44.672, quasi 200 meno di ieri quando nel bollettino del ministero della Salute ne erano stati inseriti 44.853. A diminuire, però sono stati i tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 205.555 test, con il tasso di positività che dopo tre giorni di equilibrio fa un balzo in avanti fino al 21,7 per cento. Aumentano anche i morti, che ieri erano 56 e oggi sono stati 62. Come già aveva sottolineato anche il report settimanale della Fondazione Gimbe, i ricoverati proseguono ad aumentare. In 24 ore si registrano 191 pazienti in più nei reparti ordinari e 18 nelle terapie intensive. Calano i guariti, oggi 27.172.

Covid Italia: i numeri totali

Tornano a salire gli attualmente positivi. Dopo il lieve calo di ieri, si registra una differenza tra nuovi casi e guariti di 17.431 unità. Così in Italia ad oggi sono 525.955 i pazienti con Covid, di cui 520.378 in isolamento domiciliare. Aumenta del 3,7 per cento la pressione sui reparti ordinari, dove attualmente risiedono 5.379 con il virus. 198, invece, sono quelli in terapia intensiva, con un aumento del 10 per cento rispetto a ieri. In totale i casi dall’inizio della pandemia a oggi sono stati 22.737.577, con 22.034.204 guariti e 177.418 decessi. A salire in una settimana è stato anche l’indice Rt, passato da 1 a 1,18, oltre la soglie epidemica. Attualmente ci sono 7 tra Regioni e Province autonome ad alto rischio: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Bolzano, Trento, Piemonte, Umbria e Veneto.

Covid Italia: i dati sui vaccini

L’aumento dei casi e l’arrivo dell’autunno hanno spinto sempre più italiani a correre verso gli hub vaccinali. Piccolo record registrato ieri in Italia, dove sono state somministrate 45.538 dosi di vaccino anti Covid. Non erano così tante da mesi. A farla da padrone sono le quarte dosi, che sono state 40.359. Il totale del secondo booster è di 3.447.930 persone che hanno scelto di riceverlo. I vaccini somministrati in totale dall’inizio della campagna vaccinale a oggi sono 140.923.913.