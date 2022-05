Covid Italia, il bollettino del 7 maggio: 40.552 nuovi casi e 113 morti

Sono 40.522 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 113. A fronte di 305.563 tamponi molecolari e antigenici effettuati, il tasso di positività è pari al 13,2 per cento. Scendono le terapie intensive: -8, per un totale di 355 pazienti ricoverati, con 33 ingressi giornalieri. In calo anche i ricoverati nei reparti ordinari: sono 8.815, cioè 349 in meno rispetto a ieri.

Sono 1.131.364 le persone attualmente positive al Covid: 15.021 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.767.773 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.417. I dimessi e i guariti sono 15.471.992, con un incremento di 55.691 rispetto a ieri.

Covid Italia, salgono le reinfezioni

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni Covid sul totale dei casi segnalati risulta pari al 5 per cento, in aumento rispetto al 4,5 per cento dei sette giorni precedenti. È quanto emerge dal rapporto esteso dell’Istituto Superiore di Sanità. Dal 24 agosto 2021 al 4 maggio 2022 sono stati segnalati 397.084 casi di reinfezione (3,3 per cento del totale dei casi notificati), con un aumento del rischio dovuto alla diffusione di Omicron. Donne, operatori sanitari e fascia tra 12 e 49 anni si confermano i più esposti alle reinfezioni, come chi ha avuto la prima diagnosi da oltre 210 giorni, i non vaccinati e i vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni.

Covid Italia, aumenta l’Rt

Nel periodo 13-26 aprile 2022 l’indice di trasmissibilità Rt per Covid-19, calcolato sui casi sintomatici, è stato pari a 0,96: leggero aumento rispetto alla settimana precedente, quando era a 0,93. L’Rt rimane comunque al di sotto della soglia epidemica. Scende invece l’incidenza settimanale a livello nazionale: 559 ogni 100 mila abitanti (29 aprile-5 maggio), rispetto a 699 ogni 100 mila abitanti della settimana precedente.