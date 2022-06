Covid Italia, il bollettino del 7 giugno: 28.082 nuovi casi e 70 morti

I nuovi casi di Covid riscontrati in Italia nelle ultime 24 ore sono più di quelli del precedente report. Il bollettino del ministero della Salute, infatti, parla di 28.082 nuovi contagiati, circa 20mila più di ieri, quando erano stati 8.512. Un dato a fronte di 233.553 tamponi processati nel Paese, tra antigenici e molecolari, e che porta il tasso di positività nuovamente a salire fino al 12 per cento. I numeri non preoccupano, sebbene i positivi siano praticamente pari ai guariti, oggi 30.848. Scende ancora, invece, il dato relativo agli ospedali di tutta Italia. Nei reparti Covid si è registrato un -109 che fa abbassare ancora la curva epidemica. In terapia intensiva, invece, si registra un +2 che non pesa sulla pressione ospedaliera. Identici a ieri, infine, i decessi dovuti al Covid: sono state 70 le vittime.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi si mantengono praticamente intatti nel numero. Con i guariti e i nuovi casi ad equivalersi, le persone che in Italia sono alle prese con il Covid scendono di poco meno di 3mila unità. Sono 628.977, con 4.561 ad essere ricoverati negli ospedali italiani. 219 sono gravi e richiedono le cure della terapia intensiva. Il totale di casi dall’inizio della pandemia a oggi è di 17.543.136. Dal febbraio 2020 al giugno 2022, quindi in oltre due anni di attività, il virus ha colpito un numero considerevole di persone, portandone 167.089 al decesso. A guarire, invece, sono stati in 16.747.070.

#Coronavirus, 07 giugno 2022 • Attualmente positivi: 628.977

• Deceduti: 167.089 (+70)

• Dimessi/Guariti: 16.747.070 (+30.848)

• Ricoverati: 4.561 (-109)

• di cui in TI: 219 (+2)

• Tamponi: 222.173.350 (+233.553) Totale casi: 17.543.136 (+28.082, +0,16%) — YouTrend (@you_trend) June 7, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Rispetto al migliaio di domenica, risalgono anche le dosi di vaccino anti Covid somministrate in tutta Italia. Ieri, lunedì 6 giugno, sono state somministrate 15.765 dosi. Il dato sulla campagna vaccinale evidenzia il netto rallentamento delle somministrazioni negli ultimi mesi. Complice anche l’arrivo della stagione estiva, in pochi scelgono di vaccinarsi, mentre gli scienziati continuano a sottolineare l’importanza di immunizzarsi in vista dell’autunno. 361 sono state le prime dosi, 557 le seconde e 6.615 le terze. Poi ci sono state 8.232 quarte dosi, ma gli over 80 e gli immunocompromessi continuano a non rispondere totalmente alla campagna. In molte Regioni le percentuali di vaccinati con quarta dose restano basse.