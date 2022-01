Covid Italia, il bollettino del 7 gennaio: 223 morti, nuovi positivi a quota 108mila

Il bollettino Covid del 7 gennaio parla di un netto calo dei nuovi casi. I dati diffusi dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile evidenziano 108.304 nuovi positivi al virus in tutta Italia, a fronte però di “soli” 492.172 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 22 per cento. Il brusco decremento dei contagi passa proprio dalla minor quantità di test fatti durante la giornata dell’Epifania. Un fenomeno simile a quanto succede ogni lunedì, con i numeri in ribasso per i rallentamenti della domenica. Tornano ad aumentare, invece, i decessi. Se ieri le vittime erano state 198, oggi sono 223. Un numero alto, destinato ad aumentare secondo alcuni studi provenienti dagli Stati Uniti e diffusi nei giorni scorsi. Nel bollettino di oggi viene mostrato anche la crescita dei pazienti ricoverati in ospedale, +796, e di quelli in terapia intensiva, +32. Guarite dal Covid 27.582 persone in tutto il paese.

Covid Italia: i numeri totali

Acquisiti i dati delle ultime 24 ore, il numero complessivo di persone che attualmente fanno i conti con il Covid in Italia è di 1.674.071. Di questi, 16.090 sono ricoverati in ospedale e 1.499 in condizioni gravi, in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia ad oggi i casi sono stati 7.083.762, di cui 5.270.994 guariti. Cresce giorno dopo giorno anche il conto dei decessi. In quasi due anni di durata, la corsa del virus ha ucciso 138.697 persone.

🔴 #Coronavirus, 07 gennaio 2022 • Attualmente positivi: 1.674.071

• Deceduti: 138.697 (+223)

• Dimessi/Guariti: 5.270.994 (+27.582)

• Ricoverati: 16.090 (+796)

• di cui in TI: 1.499 (+32)

• Tamponi: 145.945.664 (+492.172) Totale casi: 7.083.762 (+108.304, +1,55%)

Covid Italia: i dati sui vaccini

Il giorno di festa, in questo caso l’Epifania, ha influito anche sulle dosi di vaccini anti Covid somministrate. Fino alla mezzanotte di ieri sono state soltanto 321.283, in netto ribasso rispetto ai giorni scorsi, quando le somministrazioni giornaliere sono state sempre tra le 500 e le 600mila. Nel conto dettagliato di ieri si parla di 264.356 dosi booster, 39.669 prime, 16.432 seconde e 826 monodose. Ad aver completato il ciclo vaccinale primario è il 78,53 per cento della popolazione, mentre il 36,84 ha ricevuto anche la terza dose.