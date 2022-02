Covid Italia, il bollettino del 7 febbraio: 41.247 nuovi casi e 326 decessi

Il bollettino quotidiano relativo ai dati sulla diffusione del Covid vede, come ogni lunedì, un netto ribasso dei numeri. Nel documento, diffuso poco fa dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, si parla di 41.247 nuovi casi nelle ultime 24 ore, frutto di 393.663 tamponi. Come accade per ogni inizio di settimana, i dati sono in netto ribasso a causa del minor numero di test antigenici e molecolari processati in tutta Italia durante la giornata di domenica. Un calo che va di pari passi con quello del tasso di positività, sceso dello 0,7 per cento rispetto a ieri e attualmente al 10,5. Sempre alto, invece, il numero dei decessi: 326. Il dato sulle ospedalizzazione, invece, rivela una notizia buona e una cattiva: aumentano infatti di 177 i pazienti nei reparti Covid, ma diminuiscono quelli in terapia intensiva (-8). I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 123.823.

Covid Italia: i numeri totali

La curva dei contagi continua a calare, tanto che gli attualmente positivi in Italia scendono sotto le 2 milioni di unità. Sono, infatti, 1.990.701, a fronte di un totale di 11.663.338 casi complessivi registrati in due anni, dall’inizio della pandemia di Covid. Attualmente ricoverati sono 20.098 nei reparti e 1.423 in terapia intensiva. In totale dal febbraio 2020, invece, sono 9.523.540 gli italiani che sono guariti dal virus, sempre più vicini alla soglia dei 10 milioni. Cresce pure il conto, però, delle vittime, che in generale sono state 149.097.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Anche i vaccini anti Covid risentono della domenica. Nella giornata di ieri, infatti, le dosi somministrate in tutta Italia sono scese fino a 188.473, molto al di sotto della media settimanale di somministrazioni giornaliere, attualmente a 362.277. Nel dettaglio sono state 791 i monodose, 19.780 le prime dosi, 53.866 le seconde e 114.036 le terze. Dall’inizio della campagna, invece, si parla di 130.750.812 di dosi somministrate. L’88,38 per cento della popolazione italiana over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Si tratta di 47.734.733 persone, mentre con una dose sono in 49.272.294 (il 91,23 per cento). Cresce lentamente anche la vaccinazione pediatrica, con il 34,7 per cento dei bambini tra i 5 e gli 11 anni ad aver ricevuto almeno la prima dose e il 19,38 ad aver già completato il ciclo di vaccinazione.