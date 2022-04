Covid Italia, il bollettino del 7 aprile: 69.596 casi e 149 morti

Dopo i 69.278 casi di ieri, il bollettino Covid del 7 aprile parla di una curva epidemica praticamente invariata nei contagi. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 69.596, trovati con 469.803 tamponi processati in tutta Italia. Un rapporto che fa scendere, anche se di poco, il tasso di positività, passato dal 15 al 14,8 per cento. Praticamente invariato anche il numero dei morti a causa del virus: se ieri erano stati 150, oggi ne vengono segnalati 149. Le ospedalizzazioni proseguono nel lento calo per tornare ai valori di fine febbraio. Nei reparti si registra un ulteriore -86. Quasi invariate le terapie intensive, in cui si registra un +5. Alto il numero di guariti. Un vero boom rispetto ai giorni scorsi: sono stati 91.204, oltre 20mila più dei nuovi casi.

Covid Italia: i numeri totali

Con i guariti a superare di oltre 20mila unità i nuovi casi, scende il numero degli attualmente positivi in Italia. Ancora lontani i valori di fine febbraio: oggi nel Paese ci sono 1.253.056 di italiani con il virus. Si tratta per la maggior parte di asintomatici o di sintomatici isolati in casa. In ospedale, invece, sono 10.549, di cui 471 in terapia intensiva. Dai primi casi riscontrati nel febbraio 2020 a oggi, in Italia ci sono stati 15.106.066 contagiati. Le vittime, con le 149 di oggi, salgono complessivamente a 160.402. I guariti, invece, sono stati 13.692.608.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale, invece, continua a rallentare. Nella giornata di ieri, 6 aprile, sono state somministrate 26.014 dosi di vaccino anti Covid. 157 i monodose, a cui si sono aggiunte 1.127 prime, 3.940 seconde e 20.790 terze. I vaccinati con ciclo completo salgono a 48.542.619. La lenta crescita di chi ha ricevuto due dosi tra gli over 12 fa salire la percentuale di immunizzati all’89,88 per cento. Quasi 9 italiani su 10 hanno completato la vaccinazione, mentre tra questi soltanto 38.962.196 hanno ricevuto anche la terza somministrazione. Restano scoperti oltre 6 milioni di italiani.