Covid Italia, il bollettino del 7 agosto: 26.662 nuovi casi e 74 morti

Sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. 74 le vittime. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 166.481 tamponi: il tasso di positività è al 16 per cento, in aumento rispetto al 15,3 per cento di ieri. Crescono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: +6, con 25 ingressi giornalieri. Scendono invece i ricoverati nei reparti ordinari: -102, 8.926 in totale.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.094.956, ovvero 10.502 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.313.427 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.136. I dimessi e i guariti sono 20.045.335, con un incremento di 37.084.

Covid Italia, in leggero aumento le reinfezioni

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid 19, sul totale dei casi segnalati, risulta pari al 13 per cento, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (12,7 per cento). È quanto emerge dal Report settimanale esteso dell’Istituto Superiore di Sanità. Dal 24 agosto 2021 al 3 agosto 2022 sono stati segnalati 921.736 casi di reinfezione, pari al 5,6 per cento del totale dei casi notificati nello stesso periodo.

Covid Italia, tasso di incidenza in diminuzione in tutte le fasce di età

Il tasso di incidenza dell’infezione da Covid 19, ovvero il numero di nuovi casi osservati in un determinato periodo di tempo, è in diminuzione in tutte le fasce di età: risulta compreso fra i 250 e i mille casi per 100 mila abitanti. È nella fascia di età 30-39 anni che si registra la più alta diminuzione. Il più alto tasso di incidenza a sette giorni si registra nelle fasce di età 70-79 (687 casi per 100 mila abitanti) e 50-59 anni (685) e 60-69 (684), mentre nella fascia 0-9 si registra il valore più basso (437). L’età media alla diagnosi delle persone segnalati nell’ultima settimana è stabile rispetto alla precedente ed è pari a 50 anni. In diminuzione da tre settimane la percentuale di casi tra gli operatori sanitari (1,9 per cento) rispetto al resto della popolazione