Covid Italia, il bollettino del 6 ottobre: 44.853 nuovi casi e 56 morti

I nuovi contagiati dal Covid in Italia restano stabili. Il bollettino di oggi, 6 ottobre, mostra 44.853 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Un dato in perfetto equilibrio con quello di ieri, quando i positivi erano stati 45.225, quindi poco più di 400 in tutto il Paese. E per il terzo giorno di fila resta fisso il tasso di positività, che non subendo variaizoni rimane a quota 20,1 per cento, generato dal rapporto con 222.926 tamponi. Sale, invece, il conto dei decessi. Dopo il calo di ieri, quando erano stati 43, oggi si registra un rialzo fino a 56 vittime. E a salire sono ancora anche i ricoverati, seppur in quantità inferiore rispetto agli ultimi giorni. Sono 115 in più i pazienti nei reparti ordinari e 9 nelle terapie intensive. Sale il numero di guariti, che supera (seppur di poco) i contagiati: sono stati 46.009.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono di 1.216 unità, cioè dello 0,2 per cento rispetto al giorno precedente. Adesso in Italia ci sono 508.524 persone affette da Covid, con 503.156 in isolamento domiciliare e 5.188 in ospedale. Tra questi, 180 sono i pazienti con sintomi gravi, che necessitano le cure della terapia intensiva. Sono stati registrati 22.692.912 casi totali dall’inizio della pandemia a oggi, con 22.007.032 guariti e 177.356 deceduti. Nel report con i dati settimanali della Fondazione Gimbe si evidenzia un aumento del 51,9 per cento dei nuovi contagiati. A salire sono anche i numero relativi a ricoveri in reparti ordinari e terapie intensive.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Crescono, infine, le dosi di vaccino anti Covid somministrate quotidianamente in Italia. Ieri, 5 ottobre, le quarte dosi hanno sfondato il muro dei 30mila vaccini: su un totale di 37.775 dosi somministrate sono stati 30.495 i secondi booster. A questi si aggiungono 1.583 prime dosi, 1.310 seconde e 4.387 terze. Nel report settimanale della Fondazione Gimbe si è puntato ancora una volta il dito verso quegli italiani over 5 che non hanno ricevuto alcun vaccino: sono quasi 7 milioni. In totale i vaccini somministrati sono stati 140.878.375 in quasi due anni.