Covid Italia, il bollettino del 6 marzo: 35.057 nuovi casi e 105 morti

Sono 35.057 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 39.963. Le vittime sono invece 105, mentre ieri dopo alcuni riconteggi ne erano state comunicate 173. Il tasso di positività è all’11,8 per cento, in salita rispetto alla rilevazione precedente (10,5 per cento), per un totale di 296.246 i tamponi molecolari e antigenici per Coronavirus, effettuati nelle ultime 24 ore. Come rende noto il ministero della Salute, sono 603 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri), con 37 ingressi giornalieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.828, ovvero 146 in meno rispetto a 24 ore fa. Ma Sebastiani (Cnr) avverte: «Frena la discesa degli ingressi in rianimazione dei pazienti Covid».

Covid Italia, i numeri da inizio pandemia

Sono 13.026.112 gli italiani contagiati dal Covid-19 dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.016.341, in calo di 2.490 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.887. I dimessi e i guariti sono 11.853.884, con un incremento di 38.274 rispetto a ieri.

Covid Italia: scende l’incidenza (433 ogni 100 mila abitanti), Rt a 0,75

Secondo il consueto monitoraggio settimanale, coordinato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, risultano i dati relativi all’incidenza dei nuovi casi di Coronavirus a livello nazionale: nel periodo compreso tra il 25 febbraio e il 3 marzo sono stati 433 ogni 100 mila abitanti, rispetto ai 552 ogni 100 mila abitanti del periodo 18 – 24 febbraio. L’Rt sui casi sintomatici è pari a 0,75. Lunedì passano in zona bianca Abruzzo, Piemonte e provincia autonoma di Trento.

Covid, uno studio sudafricano: i non immunizzati guariti da Omicron rischiano a più alto rischio di reinfezione

Secondo una ricerca condotta da scienziati sudafricani, non ancora sottoposta a peer review e pubblicata su medRxiv, le persone non immunizzate che hanno contratto Omicron sono più a rischio di reinfettarsi con altri ceppi del Coronavirus rispetto a chi si è vaccinato.