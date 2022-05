Covid Italia, il bollettino del 6 maggio: 43.947 nuovi casi e 125 morti

Il bollettino di venerdì 6 maggio mostra un ulteriore leggero calo nei nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Se i dati di ieri presentavano oltre 48mila contagiati, quelli odierni parlano di 43.947 nuovi positivi. Un numero che diminuisce e porta la curva epidemica ad abbassarsi ulteriormente. E a diminuire sono anche le vittime, che ieri erano state 138, oggi 125. Numeri comunque alti, che mantengono l’Italia in linea con gli altri Paesi, come dichiarato anche dal premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. I guariti continuano a superare nettamente i nuovi casi, perché sono stati 62.978, e i ricoverati proseguono la propria discesa. I reparti vedono un -226 pazienti in tutto il Paese, le terapie intensive un calo leggero registrando un -6. Il tasso di positività è del 14,5 per cento, -0,2 rispetto a ieri.

Covid Italia: i numeri totali

Con i guariti a superare ancora una volta i nuovi positivi, gli attualmente contagiati in Italia scendono di quasi 20mila unità. Sono 1.146.385, di cui 9.527 ricoverati (363 in terapia intensiva). I dati settimanali hanno evidenziato un leggerissimo rialzo della trasmissibilità, con l’indice RT aumentato dello 0,03 per cento, mentre a scendere è stata l’incidenza, ora di 559 casi ogni 100mila abitanti. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 16.726.990 di italiani. Tra di loro i guariti sono stati 15.416.301. Le vittime, invece, sono state complessivamente 164.304.

#Coronavirus, 06 maggio 2022 • Attualmente positivi: 1.146.385

• Deceduti: 164.304 (+125)

• Dimessi/Guariti: 15.416.301 (+62.978)

• Ricoverati: 9.527 (-226)

• di cui in TI: 363 (-6)

• Tamponi: 215.559.634 (+302.406) Totale casi: 16.726.990 (+43.947, +0,26%) — YouTrend (@you_trend) May 6, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Il continuo sali e scendi della curva epidemica tocca anche la campagna vaccinale, che vive momenti di picchi al ribasso e poi si riassesta sui valori costanti delle ultime settimane. Anche ieri sono stati 37.091 i vaccini anti Covid somministrati nel Paese. Numeri influenzati dalle quarte dosi, che sono state 26.270 e che in questa fase possono essere ricevute soltanto dagli immunocompromessi, dagli over 80 e dal personale sanitario. 752, invece, le prime dosi, mentre 1.375 sono state le seconde e 8.694 le terze.