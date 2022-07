Covid Italia, il bollettino del 6 luglio: 107.786 nuovi casi e 72 morti

Dopo il boom di contagiati di ieri, che ha fatto tornare il bollettino Covid ai livelli di inizio anno, il report di oggi vede un leggero calo in Italia registrato nelle ultime 24 ore. Dopo gli oltre 134mila casi di ieri, infatti, in nuovi positivi sono stati 107.786, riscontrati in seguito a 380.035 tamponi processati in tutto il Paese tra antigenici e molecolari. Anche quest’ultimo conto è sceso rispetto al precedente bollettino e infatti il rapporto resta praticamente invariato, con un tasso di positività passato dal 28,5 percento al 28,4. A calare è soprattutto il conto dei decessi. Dopo il picco di ieri di 94, oggi le vittime sono state 72. Meno anche i ricoverati: si registra un +217 nei reparti e +2 nelle terapie intensive. Scendono i guariti, oggi 51.183.

Covid Italia: i numeri totali

I casi totali dall’inizio della pandemia a oggi sono più di 19 milioni. Questo è il dato che più salta all’occhio dopo il bollettino odierno. Il Covid ha colpito 19.048.788 volte, con 17.733.984 persone che hanno superato l’infezione, guarendo e lasciando l’isolamento domiciliare o gli ospedali, e 168.770 che invece non ce l’hanno fatta. Ad oggi in Italia i positivi sono 1.146.034: tra loro 1.137.489 sono in quarantena a casa, mentre 8.220 sono in ospedale ricoverati. Nella terapie intensive ci sono 325 pazienti gravi a causa del Covid.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Leggero aumento nel conto delle dosi somministrate. Ieri, martedì 5 luglio, ne sono state iniettate 17.155 in tutto il Paese, quasi 4mila in più rispetto al bollettino precedente, con 13.358 dosi. La campagna vaccinale prosegue a rilento soprattutto per quanto riguarda il ciclo vaccinale primario, nonostante svariati milioni di italiani non abbiano ancora alcuna immunizzazione. Sono state somministrate 588 prime dosi e 451 seconde, poi 7.913 terze e 8.203 quarte. Su quest’ultimo fronte l’invito degli scienziati è agli over 80 e agli immunocompromessi, che non hanno reagito in maniera convinta alla chiamata alla vaccinazione con il secondo booster. Dal prossimo autunno potrebbe toccare agli over 50.