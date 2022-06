Covid Italia, il bollettino del 6 giugno: 8.512 nuovi casi e 70 morti

Sono 8.512 i nuovi contagiati dal Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Questo è quanto rende noto il bollettino del ministero della Salute, che evidenzia un calo sempre più pronunciato della curva epidemica. Come ogni lunedì, però, i numeri riguardanti i nuovi casi sono frutto del minor numero di tamponi processati nella giornata di domenica. In tutto il Paese sono stati eseguiti 75.010 tamponi antigenici o molecolari, per un tasso di positività che scende dello 0,8 per cento e si assesta a quota 11,3. I decessi continua a essere alti. Sono state 70 le vittime imputate al virus, mentre aumenta anche il conto dei ricoverati: +42 nei reparti, -1 nelle terapie intensive. I guariti continuano a essere più dei nuovi positivi: sono stati 18.625 nell’ultimo giorno.

Covid Italia: i numeri totali

Tra nuovi guariti e positivi, quindi, c’è stata una differenza di 10mila unità in favore dei primi. Così gli attualmente positivi possono continuare la propria discesa lenta verso lo zero, che però appare ancora lontano. In Italia alle prese con il Covid sono in 631.348, di cui 4.670 ricoverati, 217 in terapia intensiva. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia, oltre due anni fa, supera i 17 milioni e mezzo. Ad aver contratto il virus in Italia sono stati 17.514.589 cittadini. Tra di loro, in 16.716.222 sono guariti, mentre i deceduti sono stati 167.019. Preoccupa l’arrivo in Portogallo di una nuova sottovariante di Omicron.

#Coronavirus, 06 giugno 2022 • Attualmente positivi: 631.348

• Deceduti: 167.019 (+70)

• Dimessi/Guariti: 16.716.222 (+18.625)

• Ricoverati: 4.670 (+41)

• di cui in TI: 217 (-1)

• Tamponi: 221.939.797 (+75.010) Totale casi: 17.514.589 (+8.512, +0,05%) — YouTrend (@you_trend) June 6, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Tiene ancora banco la campagna vaccinale. A vaccinarsi contro il Covid, infatti, sono sempre meno italiani, considerando anche che tra gli over 12 la percentuale di chi ha ricevuto le prime due dosi di vaccino è superiore al 90 per cento. Tanti, però, restano i cittadini privi di immunizzazione. Ieri, domenica 5 giugno, sono state somministrate 1.158 dosi: 40 prime, 72 seconde, 538 terze e 508 quarte. In quest’ultimo caso i numeri preoccupano gli esperti, perché troppi over 80 o immunocompromessi, soprattutto nel Sud Italia, stanno rinunciando alla vaccinazione, esponendosi agli effetti del virus.