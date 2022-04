Covid Italia, il bollettino del 6 aprile: 69.278 casi e 150 morti

Il bollettino del 6 aprile del ministero della Salute parla di 69.278 casi Covid riscontrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 461.448 tamponi processati. Un calo rispetto agli 88.173 di ieri. Anche oggi i guariti pareggiano e superano di pochissimo il numero dei nuovi contagi: sono stati 69.837 ad aver superato il virus. 150, invece, i decessi. Un numero alto seppur in calo rispetto ai 197 di ieri. A scendere ancora sono le ospedalizzazioni, ed è questo il dato che porta gli esperti verso un cauto ottimismo. Nei si è scesi di 82 posti letto, mentre nelle terapie intensive si registra un -5. Il tasso di positività di oggi è rimasto invariato a quello del bollettino del 5 aprile, perché è ancora del 15 per cento.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi al Covid in Italia scendono ancora, seppur di pochissimo: sono 1.274.286. I ricoverati continuano il lento calo degli ultimi giorni: in totale sono 10.630, di cui 466 sono in terapia intensiva. Il totale dei casi in due anni e due mesi di pandemia è di 15.035.943, di cui 13.601.404 dimessi o guariti e 160.253 deceduti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale anti Covid rallenta ancora. Nella giornata di ieri, 5 aprile, le dosi somministrate sono state 28.814. Un rallentamento evidentemente, con 1.928 prime dosi, 4.100 seconde e 22.786 terze. Oltre 6 milioni le persone che ancora oggi non hanno ricevuto alcuna dose. 136.076.558 sono le dosi complessive somministrate dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi. In oltre un anno e tre mesi, però, non tutta la popolazione è stata raggiunta. Ad aver completato il ciclo vaccinale tra gli over 12 sono 48.538.399 italiani, l’89,87 per cento. Il 91,39 della stessa platea, invece, ha ricevuto almeno una dose. Ha ripreso lentamente a salire anche la vaccinazione pediatrica: tra i 5 e gli 11 anni sono stati vaccinati con due dosi 1.240.338 bambini, il 33,93 per cento.